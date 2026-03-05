IZ PRVOG REDA

Paul McCartney nije mogao sakriti ponos: Njegova reakcija rekla je sve

I. B.

05.03.2026 u 20:58

Paul i Stella McCartney
Paul i Stella McCartney Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Stella McCartney na pariški modnu pistu izvela je majicu s natpisom 'My dad is a rock star', a Paul McCartney u prvom redu nije mogao sakriti ponos

Na reviji kolekcije jesen/zima 2026–2027. u Parizu, Stella McCartney odala je nježnu počast svom ocu kroz jedan jedini komad odjeće. Bijela majica s posvetom postala je hit revije, a reakcija glazbene legende u prvom redu samo je pojačala trenutak. Uz konje, patchwork pletivo i sirovi traper, upravo je ta poruka ukrala svu pažnju.

vezane vijesti

Četvrtog ožujka, u jahačkom klubu Étrier u Bois de Boulougni, Stella McCartney predstavila je svoju novu kolekciju u nesvakidašnjem ambijentu. Konji i modeli naizmjenično su prolazili pistom, a siluete koje su miješale konjičku tradiciju s modernim krojevima postavile su ton cijele revije. U prvom redu sjedili su Paul McCartney i njegova supruga Nancy Shevell, a u blizini su bile i glumica Helen Hunt te voditeljica Oprah Winfrey.

Oprah Winfrey, Stella i Paul McCartney, Gayle King
Oprah Winfrey, Stella i Paul McCartney, Gayle King Izvor: Profimedia / Autor: Matteo Prandoni/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Usred elegantnih jakni s krznom, peplum modela i trapera s vezom nakitom, pažnju je privukla jednostavna bijela tenisica s natpisom 'My dad is a rock star'. Uz traper ukrašen imitacijom nakita, taj je komad bio više od modnog detalja — bila je to osobna poruka kćeri ocu. McCartney stariji nije ostao ravnodušan: izvukao je mobitel i zabilježio trenutak.

@outpump @Stella McCartney's dad is a rockstar and she made a shirt that proves it. #paulmccartney #beatles #dad #pfw #fashiontiktok ♬ All You Need Is Love - The Beatles

Slogan majica kao zaštitni znak

Ovo nije prvi put da Stella McCartney poruku šalje kroz odjeću. Još 1999., na Met Gali, pojavila se s prijateljicom Liv Tyler u tenisicama s natpisom 'Rock Royalty'. Iste godine nosila je i majicu s natpisom 'About Fucking Time!' na očevom primanju u Rock and Roll Hall of Fame. Od tada, slogan majica postala je njezin prepoznatljiv alat — duhovit, osoban i politički kada treba.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nagrada za uspjeh

nagrada za uspjeh

Lidija Bačić iznenadila otvorenošću: Javnosti otkrila koliko ima nekretnina
IZ PRVOG REDA

IZ PRVOG REDA

Paul McCartney nije mogao sakriti ponos: Njegova reakcija rekla je sve
NA REVIJI U PARIZU

NA REVIJI U PARIZU

Dugo je nismo vidjeli: Helen Hunt pozirala s kćeri nakon sedam godina

najpopularnije

Još vijesti