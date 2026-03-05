Paul McCartney nije mogao sakriti ponos: Njegova reakcija rekla je sve

Stella McCartney na pariški modnu pistu izvela je majicu s natpisom 'My dad is a rock star', a Paul McCartney u prvom redu nije mogao sakriti ponos

Na reviji kolekcije jesen/zima 2026–2027. u Parizu, Stella McCartney odala je nježnu počast svom ocu kroz jedan jedini komad odjeće. Bijela majica s posvetom postala je hit revije, a reakcija glazbene legende u prvom redu samo je pojačala trenutak. Uz konje, patchwork pletivo i sirovi traper, upravo je ta poruka ukrala svu pažnju.

Četvrtog ožujka, u jahačkom klubu Étrier u Bois de Boulougni, Stella McCartney predstavila je svoju novu kolekciju u nesvakidašnjem ambijentu. Konji i modeli naizmjenično su prolazili pistom, a siluete koje su miješale konjičku tradiciju s modernim krojevima postavile su ton cijele revije. U prvom redu sjedili su Paul McCartney i njegova supruga Nancy Shevell, a u blizini su bile i glumica Helen Hunt te voditeljica Oprah Winfrey.

Usred elegantnih jakni s krznom, peplum modela i trapera s vezom nakitom, pažnju je privukla jednostavna bijela tenisica s natpisom 'My dad is a rock star'. Uz traper ukrašen imitacijom nakita, taj je komad bio više od modnog detalja — bila je to osobna poruka kćeri ocu. McCartney stariji nije ostao ravnodušan: izvukao je mobitel i zabilježio trenutak.