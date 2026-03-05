nagrada za uspjeh

Lidija Bačić iznenadila otvorenošću: Javnosti otkrila koliko ima nekretnina

05.03.2026 u 21:14

Lidija Bačić
Lidija Bačić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Lidija Bačić otkrila je da si za nagradu ne kupuje nakit ni putovanja, nego stanove i automobile. Četrdesetogodišnja pjevačica pohvalila se da u svom portfelju ima pet nekretnina

Popularna Lille trenutačno je u punom pogonu – pune su joj ruke koncerata diljem Hrvatske, novih glazbenih projekata i putovanja.

U razgovoru za Net.hr otkrila je kako izgleda njezin svakodnevni život na turneji, ali i kako se nagrađuje za trud i uspjeh. Odgovor je iznenadio mnoge.

Pet nekretnina kao vlastita nagrada

'Kada se želim počastiti, kupim sama sebi auto ili stan. Tako sam si evo kupila pet nekretnina', rekla je Bačić bez ustručavanja. Istaknula je da joj motivacija nikada ne nedostaje jer ima previše planova i ciljeva koje želi ostvariti.

Lidija Bačić Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Pjevačica je objasnila da putovanja znaju biti iscrpljujuća, osobito kada se koncerti nižu na destinacijama nedostupnim avionom. No, kaže da je okružena dobrim ljudima pa se posao pretvara u uživanje. 'Ja sam kraljica odmaranja', poručila je s dozom humora.

Pravi muškarac mora imati gard

Na ljubavnom planu još uvijek čeka pravog partnera. Otkrila je što je osvoji na prvi pogled – gard i stav pravog muškarca – ali i što je odmah odbije. 'Na prvu me odbije ako je muškarac bahat bez osnove. Tri karakteristike? Hrabrost, seksepil i stav', kazala je Bačić.

tportal
