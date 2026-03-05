NA REVIJI U PARIZU

Dugo je nismo vidjeli: Helen Hunt pozirala s kćeri nakon sedam godina

I. B.

05.03.2026 u 21:55

Helen Hunt i Makena Lei
Helen Hunt i Makena Lei Izvor: Profimedia / Autor: Haedrich/Vu / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Glumica Helen Hunt i kći Makena Lei Carnahan pojavile su se zajedno na Tjednu mode u Parizu, prvi put u gotovo sedam godina

Američka glumica poznata po seriji 'Mad About You' i njezina 21-godišnja kći privukle su pažnju na reviji Stelle McCartney 4. ožujka.

vezane vijesti

Majka i kći odabrale su usklađene kombinacije u neutralnim tonovima s crvenim detaljima, čime su dale do znanja da stil dijele jednako kao i rijetke zajedničke izlaske.

Prethodni put zajedno su bile fotografirane u lipnju 2019., na otvorenju mjuzikla 'Working Title' na Broadwayu.

Helen Hunt i Makena Lei
  • Helen Hunt i Makena Lei
  • Helen Hunt i Makena Lei
  • Helen Hunt i Makena Lei
Helen Hunt i Makena Lei Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand Vanier / Shutterstock Editorial / Profimedia

Helen Hunt na reviji je nosila lepršavu bijelu bluzu, sivu midi suknju i upečatljive crvene štikle, dok je Makena odabrala oversize kariranp odijelo s crnim topom natpisa 'come together', crvenom torbom i crvenim cipelama - savršen odraz majčinog stila.

Hunt Makenu dijeli s bivšim partnerom Matthewom Carnahanom. Rodila ju je 2004., s 40 godina, nakon što je prošla kroz IVF postupak. 'Kao starija majka, umornija sam nego što bih bila u dvadesetima', rekla je glumica. 'Ali drago mi je da moja kći nije morala podnositi mene u toj dobi.'

Helen Hunt i Makena Lei Carnahan
Helen Hunt i Makena Lei Carnahan Izvor: Profimedia / Autor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Karijera na vlastiti pogon

Makena se povremeno pojavljivala u majčinim projektima – imala je sporedne uloge u filmovima 'Ride' (2014.) i 'The Miracle Season' (2018.) te u obnovljenoj seriji 'Mad About You' 2019. Hunt ipak nije gurala kćer prema glumi. 'Nije pokazivala interes', rekla je. 'Bila je dijete – crtala je, slikala, imala satove klavira. Da je na meni bilo, to bih i htjela.' Makena je 2022. završila srednju školu, a potom upisala Northwestern University u Illinoisu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nagrada za uspjeh

nagrada za uspjeh

Lidija Bačić iznenadila otvorenošću: Javnosti otkrila koliko ima nekretnina
IZ PRVOG REDA

IZ PRVOG REDA

Paul McCartney nije mogao sakriti ponos: Njegova reakcija rekla je sve
NA REVIJI U PARIZU

NA REVIJI U PARIZU

Dugo je nismo vidjeli: Helen Hunt pozirala s kćeri nakon sedam godina

najpopularnije

Još vijesti