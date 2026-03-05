Dugo je nismo vidjeli: Helen Hunt pozirala s kćeri nakon sedam godina

Glumica Helen Hunt i kći Makena Lei Carnahan pojavile su se zajedno na Tjednu mode u Parizu, prvi put u gotovo sedam godina
Američka glumica poznata po seriji 'Mad About You' i njezina 21-godišnja kći privukle su pažnju na reviji Stelle McCartney 4. ožujka.
Majka i kći odabrale su usklađene kombinacije u neutralnim tonovima s crvenim detaljima, čime su dale do znanja da stil dijele jednako kao i rijetke zajedničke izlaske.
Prethodni put zajedno su bile fotografirane u lipnju 2019., na otvorenju mjuzikla 'Working Title' na Broadwayu.
Helen Hunt na reviji je nosila lepršavu bijelu bluzu, sivu midi suknju i upečatljive crvene štikle, dok je Makena odabrala oversize kariranp odijelo s crnim topom natpisa 'come together', crvenom torbom i crvenim cipelama - savršen odraz majčinog stila.
Hunt Makenu dijeli s bivšim partnerom Matthewom Carnahanom. Rodila ju je 2004., s 40 godina, nakon što je prošla kroz IVF postupak. 'Kao starija majka, umornija sam nego što bih bila u dvadesetima', rekla je glumica. 'Ali drago mi je da moja kći nije morala podnositi mene u toj dobi.'
Karijera na vlastiti pogon
Makena se povremeno pojavljivala u majčinim projektima – imala je sporedne uloge u filmovima 'Ride' (2014.) i 'The Miracle Season' (2018.) te u obnovljenoj seriji 'Mad About You' 2019. Hunt ipak nije gurala kćer prema glumi. 'Nije pokazivala interes', rekla je. 'Bila je dijete – crtala je, slikala, imala satove klavira. Da je na meni bilo, to bih i htjela.' Makena je 2022. završila srednju školu, a potom upisala Northwestern University u Illinoisu.