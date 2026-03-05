Dugo je nismo vidjeli: Helen Hunt pozirala s kćeri nakon sedam godina

Glumica Helen Hunt i kći Makena Lei Carnahan pojavile su se zajedno na Tjednu mode u Parizu, prvi put u gotovo sedam godina

Američka glumica poznata po seriji 'Mad About You' i njezina 21-godišnja kći privukle su pažnju na reviji Stelle McCartney 4. ožujka.

Majka i kći odabrale su usklađene kombinacije u neutralnim tonovima s crvenim detaljima, čime su dale do znanja da stil dijele jednako kao i rijetke zajedničke izlaske. Prethodni put zajedno su bile fotografirane u lipnju 2019., na otvorenju mjuzikla 'Working Title' na Broadwayu.

Helen Hunt i Makena Lei Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand Vanier / Shutterstock Editorial / Profimedia



Helen Hunt na reviji je nosila lepršavu bijelu bluzu, sivu midi suknju i upečatljive crvene štikle, dok je Makena odabrala oversize kariranp odijelo s crnim topom natpisa 'come together', crvenom torbom i crvenim cipelama - savršen odraz majčinog stila. Hunt Makenu dijeli s bivšim partnerom Matthewom Carnahanom. Rodila ju je 2004., s 40 godina, nakon što je prošla kroz IVF postupak. 'Kao starija majka, umornija sam nego što bih bila u dvadesetima', rekla je glumica. 'Ali drago mi je da moja kći nije morala podnositi mene u toj dobi.'