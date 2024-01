Lejla Filipović sve osvaja novim fotografijama iz Dubaija

PRIRODNI LOOK

View this post on Instagram

Lejla se u studenom prisjetila izbora za Miss 1998. godine. Ono što je uslijedilo nakon samog izbora, šokiralo je cijelu državu. Nekoliko dana nakon što je 1998. proglašena misicom, Lejli tada Šehović, oduzeta je titula i dodijeljena prvoj pratilji Ivani Petković. Lejla je na kraju ipak predstavljala Hrvatsku na izboru tada, a Ivana Petković godinu kasnije.

'Prvo mi je teško uopće prihvatiti toliko godina, kao da je bilo nedavno, često mi se provlači ta tema i nije zaboravljena. I tako mi je uvijek to prisutno jer uvijek netko nije čuo ili se ne sjećaju nekih stvari, no kako god, bilo je teško i tek sada ustvari shvaćam, ne znam kako bi se sad odlučila na tako nešto, i bi li bila toliko hrabra, i onda se opet mislim - ne bih dala na sebe', kazala je Lejla za In Magazin.