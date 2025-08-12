PUTOVANJA KAO STIL ŽIVOTA

Strastvena putnica Karmela Vukov Colić ovog ljeta je istražila Afriku

D.A. Morić

12.08.2025 u 13:19

Karmela Vukov Colić
Karmela Vukov Colić Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Nekad omiljena voditeljica, Karmela Vukov Colić poznata je po svojoj strasti prema putovanjima, koja su za nju više od hobija - pravi su stil života i način da istražuje svijet, upozna nove kulture i doživi nezaboravne avanture. Ovog ljeta svoj godišnji odmor odlučila je provesti u Keniji

Njezina ljubav prema dalekim destinacijama često je tema zanimljivih priča i putnih dnevnika kojima oduševljava svoje pratitelje. Nakon što je odradila planinarsku avanturu snimajući jedno od epizoda nove sezone HRT-ove emisije 'Planine', Karmela Vukov Colić sve je očarala najnovijim putovanjem.

Divno i nestvarno

Kenija joj je pružila savršenu priliku za istraživanje netaknute prirode, safarija i susrete s raznolikim životinjskim svijetom, ali i za upoznavanje lokalnih običaja i ljudi te uživanje u posebnim trenucima daleko od svakodnevnice. 'Haraka haraka haina baraka' (Žurba, žurba ne donosi blagoslov), poručila je u jednoj od svojih objava na kojoj se može vidjeti kako hrani žirafu.

U prepisci s Barbarom Kolar koja je izrazila svoje divljenje viđenim kenijskim prizorima, televizijska i radijska voditeljica te direktorica TZ-a Dugo Selo joj je otkrila da joj je ondje bilo 'totalno divno i nestvarno'. Inače, Karmela je već nekoliko puta posjetila Keniju. Ranije jeispričala da je kad je prije tridesetak godina prvi put sletjela u Južnoafričku Republiku, pomislila: 'Ako negdje postoji raj, zasigurno je iznad Afrike!'.

POZDRAV BABLJEM LJETU

Poznato lice s malih ekrana: Karmela Vukov Colić uživala na subotnjoj špici

Pogledaj galeriju

tportal
