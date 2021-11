Jeremy Strong, zvijezda nagrađivane serije 'Nasljeđe': 'Toksičnost unutar ove obitelji pronalazi put u podzemne vode'

Djeca medijskog magnata i glave obitelji Logana Roya ne natječu se samo za njegov posao, nego i za njegovu naklonost, koju im ponudi tek toliko često da ih zainteresira. Ta rečenica najbolje sumira radnju nagrađivane HBO-ve serije 'Nasljeđe' - ako je dosad niste gledali, krajnje je vrijeme da počnete. Nova sezona serije još je brutalnija i počinje otvorenim ratom između oca i starijeg sina Kendalla, kojeg glumi sjajni Jeremy Strong

Već nekoliko tjedana možemo uživati u trećoj sezoni nagrađivane HBO-ve serije 'Nasljeđe' (Succession), čija je druga sezona osvojila ukupno sedam nagrada Emmy, među kojima onu za najbolju dramsku seriju. I u trećoj sezoni 'Nasljeđa' (ponedjeljkom stiže nova epizoda na HBO) pratimo svađe braće i sestara Roy, kao i njihovo sukobljavanje oko nasljedstva. Logan Roy i njegovo četvero djece vode jedan od najvećih medijskih konglomerata na svijetu, a serija prati obitelj Roy dok razmišlja o svojoj budućnosti kada se njihov ostarjeli otac počne povlačiti iz tvrtke. Upavši u zasjedu buntovnog sina Kendalla na kraju druge sezone, Logan Roy započinje treću sezonu u opasnom položaju, nastojeći osigurati obiteljske, političke i financijske saveze. Napetosti rastu dok gorka korporativna bitka prijeti prerastanjem u obiteljski građanski rat, a Jeremy Strong, koji glumi Kendalla Roya, otkriva što pokreće njegov lik i kako je bilo snimati intenzivne scene s Brianom Coxom, koji glumi njegova oca, te što za njega znači 'Nasljeđe'.

Početkom treće sezone serije ‘Nasljeđe’ jedan lik opisuje Kendallov javni napad (na kraju druge sezone) na Logana i Waystar Royco kao histrionski, a Kendalla kao kicoša koji gleda samo na sebe. Kakvi su vaši stavovi o tome? Mislim, kao prvo, da je sve tako predivno napisano. To je virtuozno pisanje. Moji stavovi o tome... Svakako se ne slažem s tim. Mislim da na kraju druge sezone, kada moj otac dječaka u Engleskoj naziva NRPI (No Real Person Involved), s bolnom i konačnom jasnoćom vidim srce tame. Tad mi se otkrivaju njegov nedostatak etičke moralne jezgre, kao i njegova urlajuća praznina. A s tim dolazi gotovo božanski poziv, sad ću citirati Bibliju... da se širi svjetlo. I da budeš onaj koji donosi svjetlo. Mislim da Kendall ima gotovo trenutak prosvjetljenja na putu do press konferencije i shvaća da ono što mora učiniti – i na neki način ono čemu ga je cijeli život vodio – jest da nekako krene u križarski rat. Za detoksikaciju i čišćenje korporativne kulture. I da je to sad na njemu.

Pretpostavljam da bih se, ako bih koristio opisne izraze, u trećoj sezoni nazvao vizionarom i vođom. Postoji osjećaj misije. Sada postoji mesijanski smisao u liku, o čemu bi drugi ljudi mogli imati različite osjećaje. Ali Kendallu je vrlo jasno što se mora učiniti. Nedavno ste rekli: 'Sjećam se stvari koje su poučne. Oni su za mene poput sjevernog svjetla.' Koji je bio najpoučniji opis Kendalla iz vaših prvih razgovora s Jessejem Armstrongom o tom liku? Otišao sam posjetiti sobu za pisce u Brixtonu, u južnom Londonu, prije otprilike četiri ili pet godina, kada smo započinjali prvu sezonu, a Jesse Armstrong napisao je na kartici: 'Kendall pobjeđuje, ali gubi.' I to mi je ostalo, neka vrsta paradoksa ili napetosti koja je uvijek prisutna u ovom liku. Da bez obzira na sve, i kad je na vrhu, on je na dnu. Postoji osjećaj da je on istodobno na vrhu svijeta, ali i na devetoj stepenici pakla. I postoji način na koji Jesse može zadržati ta dva pola unutar ovog lika. Mislim da je moj zadatak kao glumca pokušati obuzdati te stvari i nastaniti te polove u sebi. 'Kendall pobjeđuje, ali i gubi', nisam siguran je li to bilo sjeverno svjetlo za mene - više je bilo kao pakao za mene. Ali to mi je ostalo i bilo je vrlo informativno.

Odakle potječe Kendallova tjeskoba? Mislim da to dolazi iz cjeloživotnog gušenja, osujećivanja. Mislim da to dolazi od nedostatka pažnje i ljubavi njegovih roditelja. Mislim da ovaj lik ima dosta bijesa u sebi. A serija na neki način istražuje nasljeđe, zar ne? Ali radi se o nasljeđu štete i o nasljeđu zlostavljanja koje je endemsko u ovoj obitelji – i razumijevanju da postoji prelijevanje u kulturu. Toksičnost unutar ove obitelji pronalazi put u podzemne vode, a podzemne vode su otrovne. Odakle dolazi patnja? Mislim da tjeskoba dolazi od onoga što se dogodi na kraju prve sezone. Znate, to je priča o ambiciji. Prva sezona priča je o prevlasti i obnašanju dužnosti, a onda se dogodi tragedija, nešto što zaista nepovratno mijenja ovaj lik. Imali ste puno intenzivnih scena s Brianom Coxom u drugoj sezoni, zapravo oni su zaokružili sezonu, i vjerojatno ih je bilo više, na još intenzivnijem nivou, u trećoj sezoni. Kako vam je bilo snimati ih? Brian je jedan od najboljih glumaca koji je ikada hodao zemljom. Stoga je neizmjerno uzbudljivo biti s njim u ringu. On je iskonska sila, poput Logana, ali kao glumac Brian je opasan, što mislim da je na neki način najveći kompliment koji možete dati glumcu. Morali smo puno raditi zajedno tijekom snimanja, a imamo i puno zajedničkog rada u ovoj trećoj sezoni. Ali uvijek je kao da se srećemo na vrhu planine, tako da su ulozi što je moguće veći. Ne uvježbavamo svoje scene, na Brianovu početnu nevoljkost. Ali mislim da je prihvatio ovaj način rada. I ne volim vježbati kad snimate filmove ili u ovom slučaju seriju, iako mi se čini kao da snimamo film. Tako da se samo sretnemo u ringu, i kako je on teškaš, to me tjera da prikupim svaki djelić umjetnosti i hrabrosti koji mogu prizvati.

Osim napornog učenja scenarija, kako ste se pripremili za snimanje završnice sezone? Jeste li se, primjerice, odvojili od ostatka glumačke ekipe da biste se izolirali na način na koji je Kendall bio izoliran u tom trenutku? Istina je da se stalno odvajam i izoliram. Ne baš zato što je Kendall izoliran, iako je to dio toga, već samo zato što je to način na koji trebam raditi. Moram ostati na mjestu negativnog prostora i biti tih. Pripremio sam se za tu scenu kao što sam se pripremao za bilo koju drugu scenu. Na neki način dio glumačke discipline je da ne možete učiniti nijedan trenutak važnijim od bilo kojeg drugog trenutka. Vaš jedini posao kao glumca je da budete što je moguće više nesputani. I što iskreniji u ovom trenutku.