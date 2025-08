Kraj jedne ere: Sarah Jessica Parker se oprašta od svoje Carrie Bradshaw

Brojne kultne rečenice iz serije i danas se mnogima vrte kroz glavu, a složit ćemo se da je Carrie Bradshaw lik je koji je obilježio eru: približila nam je visoku modu, napravila reklamu za Manolo Blahnik kao nijedan marketinški stručnjak, rušila tabue, veličala žensko prijateljstvo, ali i, ono najvažnije, osnažila svoje gledateljice i gledatelje.

'And there were no words left, we'd said them all' (I nije bilo više riječi, sve smo ih već izrekli), rekla je Carrie Bradshaw u epizodi 'La Douleur Exquise' te tako upečatljivom rečenicom označila jedan od brojnih krajeva veze s Mr. Bigom.

I upravo na jednako snažan i upečatljiv način sada je i Sarah Jessica Parker rekla 'zbogom' liku 'fabulous' djevojke koja joj je obilježila i karijeru i život.