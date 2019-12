I prije 30. srušila je sve rekorde te ostvarila ono o čemu je sanjala živeći s obitelji na maloj farmi: Najplaćenija glazbenica zabavlja javnost svađama s kolegama, ali i burnim ljubavnim životom

Rođena u malom gradu, ali ostvarivši svoj dječji san davno prije tridesete, pjevačica i tekstopisac, zvijezda countryja i popa živi san svakog tinejdžera na ovom svijetu. Zbog neviđenog uspjeha uspoređuju je s legendama poput Dolly Parton i Willieja Nelsona, a ne samo što je izvanredna pjevačica, odlično svira gitaru, klavir i ukulele. Jedina je pjevačica koja je osvojila dva puta nagradu Grammy za album godine, a njezini hitovi donijeli su joj svjetsku slavu. Taylor Swift sa svakim novim albumom ruši vlastiti rekord

Već s devet godina nastupala je u mjuziklima, ali i raznim lokalnim događanjima i natjecanjima. Sa samo 11 godina pjevala je američku himnu 'The Star-Spangled Banner' na košarkaškoj utakmici Philadephia 76ersa, a sve to vrijeme redovito je odlazila u New York na satove pjevanje i glume. Svoj fokus prebacila je na country glazbu, ponajviše inspirirana onime što je stvarala Shania Twain , a nakon što je pogledala dokumentarni film o još jednoj country pjevačici, Faith Hill , Taylor Swift shvatila je da mora otići u Nashville kako bi ostvarila svoje snove.

S 12 godina Ronnie Cremer, lokalni glazbenik koji je popravljao računala, naučio ju je svirati gitaru, ali i pomogao u njezinim prvim pokušajima da sama napiše pjesmu. Upravo u to vrijeme napisala je 'Lucky You', a 2003. njezini roditelji odlučili su 'dati je u ruke' glazbenog menadžera Dana Dymtrowa . Upravo zahvaljujući njemu Taylor je postala zaštitno lice kampanje 'Rising Stars' Abercrombie & Fitcha, ali i dobila neke druge prilike.

Iako o svom privatnom životu ne govori u intervjuima, to je ne sprečava da kaže sve u svojim pjesmama. Tako je primjerice njezin treći album 'Speak Now' iz 2010. godine bio svojevrsna priča o njezinim ljubavnim vezama s Johnom Mayerom, Joeom Jonasom i Taylorom Lautnerom .

Zapravo, ne treba čuditi to da je Taylor Swift imala i mnoge javne svađe - od one s Katy Perry , preko Kanyea Westa, pa sve do Scootera Brauna . Upravo o svađi sa Scooterom Braunom pisalo se proteklih tjedana. Naime, Taylor Swift uputila je teške optužbe na račun izdavačke kuće Big Machine Label Group, koja je prije godinu dana prodala vlasnički udio glazbenom producentu i menadžeru Scooteru Braunu , čiji je jedan od klijenata i reper Kanye West .

Jedna od zanimljivosti iz njezina života je i ona da je većinu svojih tinejdžerskih dana bila gotovo ovisna o emisiji 'Behind The Music', koja se prikazivala na glazbenom kanalu VH1. Riječ je o emisiji koja je vjerno dočaravala uspone i padove glazbenih legendi, a njezina opsesija išla je toliko daleko da ih je snimala i konstantno gledala, pokušavajući shvatiti trenutak kada je nečija karijera krenula ka dnu. Stoga i ne čudi to da je u dvadesetim godinama često tvrdila kako umjetnik sam sebi propiše propast kada izgubi samosvijest.

Nakon toga slijedila je njezina tužba protiv bivšeg radijskog DJ-a Davida Muellera , kojeg je optužila da ju je 2013. bez njezina pristanka 'hvatao' i seksualno uznemiravao. On je te optužbe odbacio s gnušanjem, tvrdeći kako ga je sve u konačnici stajalo posla, na što se onda on odlučio tužiti pjevačicu, njezinu majku, ali i radiopostaju na kojoj je radio. Sudac je u konačnici presudio u njezinu korist, a ona je potom zatražila da joj plati simboličan iznos od jednog dolara.

Od studenog 2009. pa do veljače 2010. bila je u vezi s kolegom Johnom Mayerom, kada je on imao 32, a ona tek 21 godinu. I ova je veza imala odjeka u javnosti, osobito nakon što je Mayer rekao kako je bio ponižen pjesmom koju mu je Swift navodno posvetila, iako je ona negirala te tvrdnje. Riječ je o pjesmi 'Dear John', baladi koja traje gotovo sedam minuta, a u kojoj optužuje bivšeg dečka zbog igranja igrica i lošeg ponašanja prema djevojci koja je bila premlada da bi se netko tako ponašao prema njoj.

U njezin je život godinu kasnije, ovoga puta na samo tri mjeseca, stigao glumac Taylor Lautner , tada tiha patnja obožavateljica diljem svijeta zahvaljujući ulozi u 'Sumraku'. Upoznali su se u njezinoj garderobi te snimajući romantičnu komediju 'Dan zaljubljenih', no veza je bila kratkog vijeka. I njemu je, baš kao i Jonasu, posvetila stihove na svom albumu, rekavši kako je 'ta osoba prema njoj bila nevjerojatna, savršena u vezi, a ona je bila bezobzirna prema njemu te da je ovo pjesma prepuna riječi koje mu je željela reći i koje on zaslužuje čuti'.

Te iste 2010. dva je mjeseca provela s glumcem Jakeom Gyllenhaalom. Iako je veza bila kratka, bila je poprilično javna, a proveli su zajedno i Dan zahvalnosti u Brooklynu, u domu njegove sestre, glumice Maggie Gyylenhaal, nakon čega su posjetili njezinu obitelj u Nashvilleu. Iako je nepoznat razlog njihova prekida, i Jakeu je posvetila pjesmu 'All Too Well', ali i 'We Are Never Getting Back Together'.

Ljeto 2002. provela je u zagrljaju člana slavne obitelji Kennedy, Conora Kennedyja, kojeg je upoznala preko njegove bake Ethel, pa je s obitelji provela neko vrijeme u njihovom obiteljskom domu u Massachusettsu. Njihova je ljubav završila s ljetom, kada se on vratio na fakultet, a Taylor Swift otišla u glazbeni studio završiti album. Navodno je razlog njihova prekida bila njezina opsesija tom slavnom obitelji, zbog čega je Conor pobjegao glavom bez obzira. Njemu je posvetila pjesmu 'Everything Has Changed', koju je otpjevala s Edom Sheeranom.