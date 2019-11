Nevjerojatna životna priča svekrve kraljice Elizabete: Rodila se gluha, od šizofrenije ju je liječio Sigmund Freud, a posljednje godine provela je u odori časne sestre

U novoj, trećoj sezoni Netflixove serije 'The Crown', koja prikazuje život britanske monarhije od 1964. do 1977. godine, javnost napokon ima priliku doznati nešto više o nevjerojatnoj, požrtvovnoj i misterioznoj princezi Alice, majci britanskog princa Philipa, kraljičina supruga

Redatelj nagrađivane serije 'The Crown' Peter Morgan u jednoj od epizoda treće sezone, pod nazivom 'Bubbikins’, osvrće se na javnosti manje poznatu priču o majci princa Philipa .

'Gledajte, ako Alice ne čuje i ne razumije o čemu govorimo, važno je da to ne ponavljamo. Tako će se bolje koncentrirati kako bi se snašla te će joj to kasnije pomoći u životu', navodno je bila uputa njezine bake, princeze Alice od Velike Britanije, po kojoj je i dobila ime.

Princeza Alice rođena je 1885. godine u dvorcu Windsor, kao praunuče kraljice Victorije. Od rođenja je gluha, ali to joj kasnije nije stvaralo veliki problem jer je naučila čitati s usana, prvo engleski i njemački, a nakon udaje i grčki te potom francuski. Volju za učenjem i snalaženjem potaknula je u njoj njezina baka.

Kada su se vremena malo primirila, vratili su se u Grčku, no nedugo nakon toga princ Andrija uhićen je i optužen za loš rezultat u Grčko-turskom ratu, u kojem je njegova zemlja izgubila velik dio teritorija. Kriza u obitelji ponovno navodi princezu Alice na bijeg. Ovoga puta s djecom je pobjegla u Pariz. Njezin brak s princem Andrijom već je i prije toga bio u krizi, a ovo ih je dodatno razdvojilo. Nasilan i zlonamjeran suprug na koncu je do svoje smrti živio u Monte Carlu, a preminuo je u dobi od 62 godine.

Poslije izbijanja 1. svjetskog rata grčka vlada podupirala je sile Antante, no kralj Konstantin I, brat princa Andrije, 1917. bio je prisiljen abdicirati s prijestolja u korist mlađeg sina Aleksandra zbog svojih pronjemačkih stavova i sukoba s grčkom vladom pa je kraljevska obitelj protjerana iz Grčke.

Kriza identiteta, psihički poremećaji i pomoć Sigmunda Freuda

Udajom je princeza Alice prihvatila pravoslavlje te se okrenula vjeri, i to fanatično. Nakon što su prognani iz Grčke stanje joj se pogoršalo te joj je dijagnosticirana šizofrenija, a 1930. završila je na psihijatriji u Švicarskoj te ju je, prema dostupnim dokumentima, liječio Sigmund Freud.

'Moja jadna Alice u prilično je nenormalnom stanju. Ima vizije Krista te tvrdi da će uskoro poslati Božju poruku svijetu', pisala je u svojim pismima tih davnih vremena majka princeze Alice.

U sanatorij je odvedena prisilno, a tim doktora, na čelu s austrijskim neurologom Freudom, podvrgao ju je agresivnim tretmanima liječenja.

Freud je došao do zaključka da su vjerske zablude princeze Alice proizvod seksualne frustracije i preporučio joj je rendgensko zračenje jajnika kako bi joj smanjio libido te je podvrgnuo elektrošokovima, izvještavao je u to vrijeme The Psychologist.