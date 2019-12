Odrastala je u najvećem siromaštvu, od smrti mlađeg brata nikada se nije oporavila i odavno je dokazala da je milijune zaslužila svojim talentom, a ne dubokim dekolteom po kojem je poznata

'Izgledam kao djevojka iz susjedstva... ona koja živi u zabavnom parku.' Tim je riječima samu sebe opisala kraljica countryja, jedna i jedina, neponovljiva Dolly Parton. Ona pjeva, glumi, piše i režira, ima čak i svoj zabavni park Dollywood i zbog njezina karaktera naprosto je morate voljeti. Iako je najprepoznatljivija zbog svojih velikih grudi, koje je navodno osigurala na 600 tisuća dolara, ona je puno više od toga

Tijekom svoje karijere, koja traje više od četiri desetljeća, prodala je više od 100 milijuna ploča diljem svijeta, od 47 nominacija osvojila je devet Grammyja, dva puta bila je nominirana za Oscara, spremila je 10 nagrada Country Music Association, sedam Academy of Country Music, tri American Music Awards i jedna je od sedam glazbenica koje su osvojile nagrade za zabavljača godine Country Music Association. Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. u maloj sobi na obalama rijeke Little Pigeon, u maloj zajednici istočnog Tennesseeja kao četvrto od dvanaestero djece Avie Lee Caroline i Roberta Leeja Partona. Njezina obitelj bila je izuzetno siromašna, a njezin otac je liječniku, koji je pomogao njezinoj majci dok ju je rađala, darovao vreću palente.

Njezin otac bio je isprva zakupac, pokušavajući imati vlastitu farmu, a radio je i mnoge poslove sa strane kako bi prehranio obitelj. Iako je bio neškolovan, Dolly Parton tvrdila je kako je on bio jedan od najpametnijih ljudi koje je poznavala. S druge strane njezina majka brinula se kod kuće za djecu, a njih dvanaestero rodila je prije 35. rođendana. Iako slabog zdravlja, Avie Lee svojoj je djeci stalno pjevala pjesme i pričala priče. A Dolly se o svom odrastanju u siromaštvu nikada nije sramila govoriti, dapače javnost se još uvijek sjeća njezinog velikog intervjua za Playboy, iako nije htjela pozirati naga, već u odijelu zečice, u kojem je otkrila potresne detalje iz djetinjstva.

'Spavalo nas je po troje, četvero djece u jednom krevetu. Svake noći popiškili bismo se u snu pa bih se digla usred noći da se operem, a čim bih legla, već bi se netko drugi popiškio pa bih ujutro trebala ponoviti sve.' Kada ju je novinar upitao je li noću mijenjala i plahte na krevetu, Dolly Parton iskreno je rekla: 'Ne, to je bila jedina toplina koju bismo osjetili u zimskim noćima. Bilo je gotovo zadovoljstvo da te popiške jer je bilo jako hladno. Bože, bilo je hladnije u sobi negoli vani.' I dok su se zimi tako grijali, ljeti su se kupali u obližnjoj rijeci, koristeći sapune koje bi sami napravili. Odrastanje uz toliko braće i sestara značilo je i da svatko od djece preuzima brigu o mlađemu. Tako je i Dolly Parton, sa samo devet godina, na brigu dobila tek rođenog brata Larryja. Njezin posao bio je dizati se noću i uspavljivati ga ako bi se probudio, hraniti ga i presvlačiti kada je to potrebno. Zapravo je smatrala Larryja svojim djetetom. No samo četiri dana poslije rođenja maleni Larry iznenada je preminuo, a Dolly se od tog gubitka nikada nije oporavila.

S glazbom se susrela u najranijim danima djetinjstva, a budući da joj je djed po majci, Jake Robert Owens, bio pastor Evanđeoske pentekostne crkve, na čija su misna slavlja svi članovi obitelji redovito išli, upravo je ondje započela sa svojim prvim glazbenim nastupima i to u dobi od šest godina. Godinu kasnije svirala je na gitari koju su sami izradili, a potom joj je s osam godina ujak kupio prvu pravu gitaru. Već dvije godine kasnije započela je s televizijskim nastupima, a samo dan nakon što je maturirala spakirala je kofere i odselila se u Nashville u potrazi za boljim životom, nadajući se kako će joj pjevanje i pisanje pjesama donijeti uspjeh, a to joj se na kraju i ostvarilo. Nakon što je izdala prvi album, 'Hello, I'm Dolly', 1967. prihvatila je poziv Portera Wagonera, u to vrijeme velike zvijezde u Nashvilleu, da u njegovom showu zamijeni pjevačicu Normu Jean. Budući da je bivša pjevačica imala velik broj obožavatelja, gledatelji su Dolly Parton dočekali na nož i trebalo joj je neko vrijeme da stekne naklonost publike, a tada je, upravo zahvaljujući njoj, 'The Porter Wagoner Show' postao jedan od najgledanijih na televiziji. Iako je planirala ostati u showu pet godina, to se produžilo na sedam, a njezin odlazak Wagoner nije dobro prihvatio.

Svim ju je silama pokušao zadržati, a ona mu je odgovorila na sebi svojstven način - napisavši mu pjesmu 'I Will Always Love You', koju mu je drugi dan otpjevala, a on, duboko dirnut, dopustio joj je da otiđe. Ipak, nije sve tako bajno završilo. U međuvremenu ju je Porter Wagoner i tužio, a nakon višegodišnje sudske borbe odlučili su zakopati ratne sjekire i do kraja njegovog života ostali su prijatelji. Dapače, upravo je ona bila uz njegovu postelju kada je umro. Inače, tu je pjesmu godinama kasnije proslavila svojom izvedbom Whitney Houston, kao naslovnu pjesmu hit filma 'Tjelohranitelj'. 'Kada ju je Whitney snimila, dobila sam sav novac od autorskih prava i kupila hrpu jeftinih perika', rekla je u svom duhovitom stilu Dolly Parton, a doista je dobila milijune za tu pjesmu. Zanimljivo je da je nju godinama prije želio otpjevati i Elvis Presley, no njegov je menadžer inzistirao na tome da se ona odrekne autorskih prava, što je odbila bez razmišljanja.

Pjesme su se nizale, potom i glumačke uloge, a unatoč zarađenim milijunima Dolly je ostala ista ona djevojka iz Tennesseeja, koja je, nakon što se preselila u Nashville, za sobom povukla braću i sestre, kao i njihove obitelji, i skrbila se o njima. Tko zna, možda uspjeh i ne bi bio toliki da od samog njezinog dolaska u Nashville uz nju nije bio Carl Thomas Dean, njezin suprug i njezina stijena. Upoznali su se prvog dana kada je stigla s koferom i to ispred praonice rublja Wishy Washy. Tada 18-godišnjakinja stajala je ispred nje, čekajući da se opere njezino rublje, kada se tri godine stariji Carl Dean provezao u bijelom kamionetu. Zastao je kako bi joj rekao da će je sunce opeći ukoliko se ne skloni s njega, a onda su nastavili razgovor.

'Moja prva pomisao bila je da ću oženiti tu djevojku. Moja druga misao bila je 'Bože, što izgleda dobro' i to je bio dan u kojem je počeo moj život. Posljednjih 50 godina ne bih mijenjao ni za što na svijetu', izjavio je Carl Dean povodom 50. godišnjice braka koju su proslavili 2016. i na kojoj su obnovili bračne zavjete. Dolly Parton također je odmah pala na njegov šarm, osobito jer je bio prvi muškarac koji ju je gledao u oči, a ne u grudi, dajući joj jasno do znanja da je zainteresiran za nju, a ne njezine obline. Ubrzo su započeli vezu, a Dolly je u međuvremenu potpisala ugovor s Monument Recordsom. Kada su se zaručili, njegova majka bila je oduševljena i počela je planirati njihovo veliko vjenčanje, no, nažalost, snovi joj se nisu ostvarili.

'Moja izdavačka kuća uložila je novac u mene i moju karijeru, stoga su od mene zatražili da pričekam godinu dana i onda se udam. Nisam željela čekati', prisjetila se Dolly Parton te se dvije godine nakon prvog susreta udala za ljubav svog života. Vjenčanje je održano u gradiću Ringgoldu u Georgiji, oko 240 kilometara od Nashvillea, na Memorijalni dan 1966. godine. Odlučili su se za daleko vjenčanje kako lokalni novinari ne bi doznali ništa o njihovim zavjetima, a jedini svjedoci bili su njezina majka te svećenik i njegova supruga. 'Moja majka sašila mi je malu bijelu haljinu i maleni buket. Nisam se željela vjenčati pred matičarom, nego u crkvi', rekla je. Dolly Parton i Carl Dean pronašli su malenu baptističku crkvu i zamolili tamošnjeg pastora Dona Duvalla da ih vjenča, a on je pristao. Već i prije samog vjenčanja Carl Dean jasno je dao do znanja svojoj budućoj supruzi da je neće pratiti na njezinim nastupima, niti će biti dijelom tog svijeta.