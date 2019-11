Uspjeh je doživjela već kao dijete, a zahvaljujući neviđenom talentu, ali i ljepoti, jedna je od najplaćenijih glumica svijeta, no sve to nedovoljno je za ono što doista želi - pravu ljubav

Po izboru časopisa Men’s Health, zauzela je visoko 12. mjesto među 100 najzgodnijih žena svih vremena, Esquire ju je prozvao ’najseksi ženom’, četiri puta nominirana je za Zlatni globus, a smatraju je i jednom od najtalentiranijih glumica Hollywooda. Zahvaljujući svom izgledu, zaštitno je lice mnogih brendova, a oduševljenost lijepom Scarlett nije krio ni Woody Allen nazvavši je svojom muzom. U prošloj godini proglašena je najplaćenijom glumicom, nebrojeno se puta našla na Forbesovoj ljestvici, a filmovi u kojima je glumila zaradili su 14,3 milijarde dolara diljem svijeta. No tko je zapravo Scarlett Johansson i kako je izgledao njezin put do jedne od najtraženijih glumica današnjice?

Karijera joj je išla uzlaznom putanjom, a privatno je oduvijek tražila sretnu i staloženu obitelj, nešto što nije imala od 13. godine života, kada su se njezini roditelji odlučili rastati. Većinu svog djetinjstva provela je s bakom, po majčinoj strani, Dorothy Sloan, učiteljicom i knjigovođom, koja joj je duže vrijeme bila i najbolja prijateljica.

Ono o čemu je sanjala od malih nogu ostvarilo joj se 2010. godine, kada je dobila priliku zaigrati na Broadwayu, i to u drami Arthura Millera ‘A View from the Bridge’, a za svoju glumu dobila je brojna priznanja - od nevjerojatnih lovorika najstrožih kritičara pa sve do uglednih nagrada, poput Tonyja za najbolju ulogu.