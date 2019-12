Nikad nije bila samo isprazna holivudska ljepotica, ali nakon moždanog udara sve je krenulo nizbrdo: 'Izgubila sam gotovo sve - dijete, posao, kuću. Bila sam najseksi filmska zvijezda, a onda…'

Vjerovali ili ne, iako je godinama slovila tek kao seks simbol, ponajviše zahvaljujući ulogama u erotskim trilerima, Sharon Stone s IQ-om od 154 spada među najinteligentnije holivudske glumce. Iza sebe ima niz uloga, ali i propalih veza, trojicu posvojenih sinova, kao i najteži životni period koji joj se dogodio kada je preživjela moždani udar, nakon kojeg je morala početi sve ispočetka

Već od malih nogu smatrali su je izrazito nadarenim djetetom, progovorila je i prohodala prije prvog rođendana, a sa samo pet godina pohađala je drugi razred osnovne škole. Upravo u školi izluđivala je sve jer je imala pitanja kakva ne bi postavljali ni odrasli, a upravo takve je odgovore i tražila od njih. I prije negoli je završila srednju školu počela je osvajati natjecanja u ljepoti, a zahvaljujući svom znanju, dobila je i stipendiju za fakultet u Pennsylvaniji, na kojem je odabrala kreativno pisanje i umjetnost, no njezina prava i istinska ljubav bila je ona prema glumi.

Zbog izgleda predviđali su joj neviđenu karijeru modela, no pad s konja ostavio joj je veliki ožiljak na vratu te je zbog toga počela gubiti unosne ugovore. Ipak, sve to vrijeme nije odustajala od ostvarenja svog sna da postane glumica. Jedno vrijeme živjela je i u Europi , a onda je shvatila da manekenstvo nije ono čime se želi baviti.

Već je kao dijete održavala predstave u garaži svojih roditelja i zabavljala ukućane, ali i susjede, a novac koji je osvajala pobjedama na natjecanjima u ljepoti trošila je na učitelje glume koji su je podučavali. Godine 1977. Sharon Stone odlučila se odseliti i živjeti sa svojom tetom u New Yorku te je odmah potpisala ugovor s poznatom modnom agencijom Ford Agency, postavši njihovo najtraženije lice, a mnogi je se i danas sjećaju s reklame za tada popularni parfem Charlie.

Tri godine kasnije dobila je priliku života, kada ju je slavni Woody Allen angažirao za film 'Sjećanja na zvjezdanu prašinu'. Iako je to bilo samo pojavljivanje na filmu, i to je bio neki početak. Ipak, osamdesete su proletjele, no niti jedna od njezinih uloga nije bila nešto po čemu je se pamti.

Hollywood ju je zamijetio tek 1990., kada je dobila ulogu supruge Arnolda Schwarzeneggera u filmu 'Totalni opoziv', a ubrzo nakon toga prihvatila je i ponudu Playboya da se skine gola za časopis. Sama je smatrala da joj s 32 godine, koliko je tada imala, takvo što ne može naštetiti, a onda je 1992. dobila ulogu koja ju je proslavila - onu Catherine Tramell u 'Sirovim strastima'.