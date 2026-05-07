Hugh Jackman povukao potez vrijedan 40 milijuna dolara prije izlaska s novom djevojkom

Hugh Jackman ponovno je privukao pozornost javnosti pojavivši se na Met Gali s novom partnericom, zvijezdom Broadwaya Sutton Foster , no neposredno prije tog izlaska strani mediji ponovno su pisali o njegovu razvodu od Deborre-Lee Furness i velikoj imovinskoj podjeli.

Jackman i Furness objavili su razlaz u rujnu 2023. godine, nakon 27 godina braka. U zajedničkom priopćenju tada su poručili da se njihovo putovanje 'mijenja' te da su se odlučili razdvojiti kako bi nastavili osobni rast.

Kako piše Daily Mail , Jackman i Furness donijeli su važnu odluku o nekretninama koje su posjedovali tijekom braka. U fokusu je, među ostalim, bila nekretnina vrijedna oko 40 milijuna dolara, dio širokog imovinskog portfelja bivšeg para.

Furness je 2025. službeno pokrenula brakorazvodni postupak u New Yorku, a bivši supružnici navodno su unaprijed riješili pitanja nagodbe, alimentacije i troškova vezanih uz djecu. Izvor je tvrdio da postupak nije bio osporavan te da su oboje financijski sigurni.

Nekretnine i novi život

Bivši par tijekom braka imao je impresivan portfelj nekretnina, uključujući stanove i kuće u SAD-u, Engleskoj i Australiji. Prema istim navodima, Jackman je zadržao troetažni stan u New Yorku kupljen 2008. godine za 21 milijun dolara, a spominjala se i podjela drugih luksuznih nekretnina, uključujući posjed u Hamptonsu, londonski penthouse i dom u Bondiju.

Taj potez došao je u trenutku u kojem Jackman sve otvorenije okreće novu stranicu. Na ovogodišnjoj Met Gali pojavio se sa Sutton Foster, s kojom je prošetao crvenim tepihom ruku pod ruku. Vanity Fair navodi da je to bio njihov debi na Met Gali kao para, šest mjeseci nakon što su javno potvrdili vezu.