KRAJ BRAKA

Hugh Jackman povukao potez vrijedan 40 milijuna dolara prije izlaska s novom djevojkom

L.M.B

07.05.2026 u 19:24

Hugh Jackman i Sutton Foster Izvor: Profimedia / Autor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia
Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness nakon razvoda su, prema pisanju stranih medija, počeli zatvarati i financijsko-imovinsko poglavlje svog gotovo tridesetogodišnjeg braka

Hugh Jackman ponovno je privukao pozornost javnosti pojavivši se na Met Gali s novom partnericom, zvijezdom Broadwaya Sutton Foster, no neposredno prije tog izlaska strani mediji ponovno su pisali o njegovu razvodu od Deborre-Lee Furness i velikoj imovinskoj podjeli.

Kako piše Daily Mail, Jackman i Furness donijeli su važnu odluku o nekretninama koje su posjedovali tijekom braka. U fokusu je, među ostalim, bila nekretnina vrijedna oko 40 milijuna dolara, dio širokog imovinskog portfelja bivšeg para.

Jackman i Furness objavili su razlaz u rujnu 2023. godine, nakon 27 godina braka. U zajedničkom priopćenju tada su poručili da se njihovo putovanje 'mijenja' te da su se odlučili razdvojiti kako bi nastavili osobni rast.

Hugh Jackman i Sutton Foster Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Furness je 2025. službeno pokrenula brakorazvodni postupak u New Yorku, a bivši supružnici navodno su unaprijed riješili pitanja nagodbe, alimentacije i troškova vezanih uz djecu. Izvor je tvrdio da postupak nije bio osporavan te da su oboje financijski sigurni.

Bivši par tijekom braka imao je impresivan portfelj nekretnina, uključujući stanove i kuće u SAD-u, Engleskoj i Australiji. Prema istim navodima, Jackman je zadržao troetažni stan u New Yorku kupljen 2008. godine za 21 milijun dolara, a spominjala se i podjela drugih luksuznih nekretnina, uključujući posjed u Hamptonsu, londonski penthouse i dom u Bondiju.

Taj potez došao je u trenutku u kojem Jackman sve otvorenije okreće novu stranicu. Na ovogodišnjoj Met Gali pojavio se sa Sutton Foster, s kojom je prošetao crvenim tepihom ruku pod ruku. Vanity Fair navodi da je to bio njihov debi na Met Gali kao para, šest mjeseci nakon što su javno potvrdili vezu.

DIRLJIVA POSVETA

MISTERIOZNI STRANAC

JAZZ INTERPRETACIJE

