Šibenik se oprašta od obitelji Dedić: 'Put u raj' za Gabi, Matiju i Arsena

Šibenik pamti i voli

'Pozivamo sve Šibenčane da im zajednički upute posljednji pozdrav – nazočnošću, cvijetom i kapljicom ljubavi, onako kako su oni godinama nesebično darivali nas. Danas, 12. kolovoza, od 9 sati prođite Teslinom ulicom i pred njihovim vratima tiho im poželite 'Put u raj' i neka “pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih mi pamtiti – kroz njihove pjesme, glasove i stihove koji će živjeti i nakon nas', poručuju Šibenčani, prijatelji, obitelj.