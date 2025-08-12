u Teslinoj ulici u Varoši

Šibenik se oprašta od obitelji Dedić: 'Put u raj' za Gabi, Matiju i Arsena

D.A.M.

12.08.2025 u 12:25

Arsen i Matija Dedić, Gabi Novak
Arsen i Matija Dedić, Gabi Novak Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Krešimirov grad se oprašta od obitelji Dedić, jedne od najvažnijih i najomiljenijih glazbenih obitelji u regiji, poznate po iznimnom umjetničkom doprinosu kroz generacije. Građani i turisti su pozvani da svojim dolaskom, cvijećem i toplinom izraze posljednji pozdrav Gabi Novak, Arsenu i Matiji ispred obiteljskih vrata

Na poseban način Šibenčani i drugi građani će moći 'reći' posljednje zbogom legendarnoj čuvenoj umjetničkoj obitelji - Gabi Novak, Arsenu i Matiji Dedić.

Šibenik pamti i voli

'Pozivamo sve Šibenčane da im zajednički upute posljednji pozdrav – nazočnošću, cvijetom i kapljicom ljubavi, onako kako su oni godinama nesebično darivali nas. Danas, 12. kolovoza, od 9 sati prođite Teslinom ulicom i pred njihovim vratima tiho im poželite 'Put u raj' i neka “pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih mi pamtiti – kroz njihove pjesme, glasove i stihove koji će živjeti i nakon nas', poručuju Šibenčani, prijatelji, obitelj.

Izvor: Društvene mreže

Beograd se također oprašta od obitelji Dedić istog dana u 20:30 sati kod Terazijske česme. Građani će paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća odati počast, u znak zahvalnosti za neizmjernu ljubav i ljepotu koju je legendarna glazbena obitelj dijelila s publikom.

Podsjetimo, Gabi Novak preminula je u 90. godini, samo dva mjeseca nakon smrti voljenog jedinca Matije Dedića, vrhunskog jazz pijanista koji je preminuo u 52. godini života. Pjevačka diva je izgubila i supruga Arsena Dedića u kolovozu 2015. godine.

Gabi Novak
  • Gabi Novak
  • Gabi Novak
  • Gabi Novak
  • Gabi Novak
  • Gabi Novak
    +17
Gabi Novak Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

