Članovi benda The Police tuže Stinga za basnoslovan iznos

Sting je svojim bivšim kolegama iz benda The Police već isplatio 595 tisuća funti nakon što su ga tužili zbog neisplaćenih autorskih honorara. No spor oko milijunskih iznosa i dalje traje

Policeov bubnjar Stewart Copeland i gitarist Andy Summers tvrde da im Sting i njegova izdavačka tvrtka Magnetic Publishing duguju više od dva milijuna dolara (oko 1,49 milijuna funti) na ime tzv. aranžerskih naknada. Riječ je o dogovoru prema kojem je autor pjesama trebao ostalim članovima benda isplaćivati 15 posto prihoda od izdavačkih prava.

Višegodišnji sporovi Njihov odvjetnik naveo je da te naknade nisu isplaćivane iz prihoda ostvarenih putem streaming platformi, iako streaming danas donosi znatan dio zarade od glazbe. Spor se temelji na različitim tumačenjima ugovora sklopljenih od osnutka benda krajem 1970-ih pa sve do 2016. godine. Stingova obrana, koju vodi odvjetnik Robert Howe, tvrdi da se dogovor o aranžerskim naknadama ne odnosi na streaming, već isključivo na fizičke nosače zvuka poput vinila i kaseta.

Istaknuo je i da je Sting, pravim imenom Gordon Sumner, već isplatio više od 800 tisuća dolara (595 tisuća funti) zbog, kako je navedeno, 'priznatih povijesnih podisplata' nakon što je krajem 2024. pokrenut sudski postupak. S druge strane, odvjetnik Iana Milla, koji zastupa Copelanda i Summersa te njihove tvrtke, podsjetio je da dogovor o 15-postotnoj podjeli prihoda seže još u 1977. godinu, prije nego što je kasnije formaliziran pisanim ugovorima. Dodao je da su se članovi benda, poznatog po hitovima poput Every Breath You Take, Roxanne i Message in a Bottle, tog principa držali desetljećima.

