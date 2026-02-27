Druga strana Andreja Plenkovića: Sa sinovima ga rijetko viđamo u ovakvom izdanju

Na tribinama KC-a Dražen Petrović u Zagrebu, gdje su se u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. susrele Hrvatska i Njemačka, među gledateljima je bio i premijer Andrej Plenković - u društvu sinova Marija i Ivana.

Utakmica iz skupine E prvog kruga kvalifikacija privukla je velik interes publike, a premijer je večer iskoristio za obiteljski izlazak i zajedničko bodrenje hrvatske reprezentacije.

S Ivanom na premijeri

Plenković privatni život u pravilu drži podalje od javnosti, no povremeno se s djecom pojavi na sportskim ili kulturnim događanjima. Tako je ranije zabilježeno da je najmlađeg sina Ivana poveo na premijeru animiranog filma, gdje se dječaku, sudeći po reakcijama, nije osobito svidjela medijska pažnja - okretao je glavu dok su kamere snimale oca.

Rijetko dijeli privatne trenutke

Stariji sin Mario javnosti je poznat i s obiteljskih prigoda. Premijer je svojedobno na društvenim mrežama podijelio fotografiju s njegove prve pričesti, uz kratku poruku ponosnih roditelja.