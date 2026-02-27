HRVATSKA-NJEMAČKA

Druga strana Andreja Plenkovića: Sa sinovima ga rijetko viđamo u ovakvom izdanju

L.M.B

27.02.2026 u 20:57

Andrej Plenković sa sinovima Ivanom i Marijom na utakmici
Andrej Plenković sa sinovima Ivanom i Marijom na utakmici Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski premijer Andrej Plenković poveo je svoje sinove Ivana i Marija na košarkašku utakmicu Hrvatske i Njemačke

Na tribinama KC-a Dražen Petrović u Zagrebu, gdje su se u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. susrele Hrvatska i Njemačka, među gledateljima je bio i premijer Andrej Plenković - u društvu sinova Marija i Ivana.

vezane vijesti

Andrej Plenković sa sinovima na utakmici

Utakmica iz skupine E prvog kruga kvalifikacija privukla je velik interes publike, a premijer je večer iskoristio za obiteljski izlazak i zajedničko bodrenje hrvatske reprezentacije.

Andrej Plenković sa sinovima Ivanom i Marijom na utakmici
  • Andrej Plenković sa sinovima Ivanom i Marijom na utakmici
  • Andrej Plenković sa sinovima Ivanom i Marijom na utakmici
Andrej Plenković sa sinovima Ivanom i Marijom na utakmici Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

S Ivanom na premijeri

Plenković privatni život u pravilu drži podalje od javnosti, no povremeno se s djecom pojavi na sportskim ili kulturnim događanjima. Tako je ranije zabilježeno da je najmlađeg sina Ivana poveo na premijeru animiranog filma, gdje se dječaku, sudeći po reakcijama, nije osobito svidjela medijska pažnja - okretao je glavu dok su kamere snimale oca.

Rijetko dijeli privatne trenutke

Stariji sin Mario javnosti je poznat i s obiteljskih prigoda. Premijer je svojedobno na društvenim mrežama podijelio fotografiju s njegove prve pričesti, uz kratku poruku ponosnih roditelja.

Ne bacajte novac na ove trendove u uređenju kuhinja Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik, Canva, Montaža: Neven Bučević

Iako su političke obveze u prvom planu, ovakvi trenuci pokazuju i drugu stranu premijera - onu obiteljsku, daleko od saborske govornice i službenih protokola.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INTERVJU

INTERVJU

Mladoženja Nebojša iz 'Svadbe': 'Najljepše mi je kad ljudi shvate da sam isti onaj lik s platna, samo s gitarom'
VRUĆE IZDANJE

VRUĆE IZDANJE

Deva Cassel sve je traženija: Kći Monice Bellucci pokazala svoju zavodljivu stranu
DEKOLTE U PRVO PLANU

DEKOLTE U PRVO PLANU

Raquel Mauri večernji izlazak s Rakitićem pretvorila u mini modni show

najpopularnije

Još vijesti