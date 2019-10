Ženstvena kreacija kao stvorena je za nju: Lijepa brineta dobro zna kako se privlače pogledi

Glumica i pjevačica Mandy Moore prava je vladarica crvenog tepiha gdje redovito ostavlja bez daha senzacionalnim modnim odabirima

Zgodna brineta doista je odlično upućena u modu te je redovito među najbolje odjevenim showbizzericama, a njezin je stil bezvremenski i ženstven no nikad dosadan.

Prelijepa 34-godišnjakinja koja je ove godine za ulogu u hvaljenoj seriji 'To smo mi' bila nominirana i za nagradu Emmy ponovno je pokazala svoj nevjerojatni osjećaj za stil na eventu pod nazivom Veuve Clicquot Polo Classic održanom u Will Rogers State Historic Park in Los Angelesu.