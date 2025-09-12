Ovakvu Margot Robbie još niste vidjeli: Zbog njezine 'gole' haljine sve je stalo, a tek kad se okrenula

Samouvjereni hod, odmjerena gestikulacija i haljina koja govori više od riječi bili su dovoljni da premijeru pretvore u modni trenutak o kojem će se još dugo pričati. Za sve to zaslužna je, naravno, australska glumica Margot Robbie , koja je ovime ujedno odala počast legendarnom Giorgiju Armaniju , koji je preminuo prije nekoliko dana.

Margot Robbie odabrala je Armani Prive haljinu iz kolekcije proljeće 2025, gotovo nepostojeću, kristalima izvezenu haljinu. Iako bi zbog materijala mnogi mislili kako će cijela kreacija biti uštogljena, ona je bila sve samo ne to.

I dok je sprijeda haljina odavala dojam elegantne iluzij e, kada je glumica okrenula leđa, bilo je jasno kao dan da je ovo sve samo ne obična Armanijeva haljina. Tanke naramenica i duboki otvor na leđima s efektnom dijamantnom kopčom koja je cijelu haljinu držala na okupu , jasno su pokazale da je 'gola haljina' dobila sasvim novi smisao.

Ispod haljine Margot je nosila tek tange, koje su također bile izrađene od svjetlucavog materijala. Efekt je bio toliko upečatljiv da su se društvenim mrežama odmah proširile snimke i komentari o tome koliko je odvažan bio izbor za londonsku večer crvenog tepiha.

Stajling je zadržan minimalističkim kako bi fokus ostao na haljini: dijamantne naušnice, koktel-prsten i srebrne stiletto sandale bili su dovoljni da zaokruže glamur, a pritom ne konkuriraju samom remek-djelu modnog genija.