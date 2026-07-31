Vrtlar upozorava: Ovo su četiri najčešće pogreške koje mnogi rade tijekom toplinskog vala

Ljetne vrućine ne predstavljaju izazov samo za ljude, već i za biljke koje tijekom toplinskih valova mogu pretrpjeti ozbiljna oštećenja. Iako se neke pogreške u njezi čine bezazlenima, poznati vrtlar upozorava da upravo one mogu oslabiti biljke i ugroziti izgled vrta
Visoke temperature tijekom ljeta mogu ozbiljno ugroziti vrt, osobito ako se naprave uobičajene pogreške u njezi biljaka. Vrtlar Ryan Dowsell upozorava da upravo toplinski valovi otkrivaju slabosti u održavanju te ističe nekoliko ključnih propusta koje treba izbjeći.
Poznati vrtlar je podijelio četiri greške koje mnogi rade, a ponekad ih nisu ni svjesni. Ove pogreške mogle bi imati još jače posljedice tijekom toplinskog vala, te savjetuje da ih se počne izbjegavati.
Biljke u posudama na suncu
Jedan od najčešćih problema je držanje biljaka u teglama na izravnom suncu tijekom cijelog dana. Takvi uvjeti dovode do tzv. toplinskog stresa, zbog čega biljke slabije napreduju i prestaju cvjetati. Posebno su osjetljive vrste poput afričkih tratinčica i lobelija. Rješenje je jednostavno, smatra Dowsell, osigurati im hlad u najtoplijem dijelu dana.
Orezivanje po vrućini
Orezivanje tijekom toplinskog vala može dodatno oštetiti biljke. Dijelovi koji su ranije bili zaštićeni od sunca odjednom postaju izloženi jakim zrakama, što može uzrokovati opekline i usporiti rast. Zbog toga se takvi zahvati preporučuju odgoditi dok temperature ne padnu.
Nepravilno zalijevanje
Posebnu pažnju zahtijevaju novozasađene biljke jer još nemaju razvijen korijenski sustav. Tijekom velikih vrućina potrebna im je redovita i dovoljna količina vode. Hortenzije su među osjetljivijim vrstama i brzo reagiraju na manjak vlage, pa ih je potrebno pažljivo pratiti.
Problemi nakon toplinskog vala
Čak i kada toplinski val prođe, mogu se pojaviti posljedice. Supstrat u teglama može se toliko isušiti da prestaje upijati vodu. U tom slučaju preporučuje se uranjanje cijele posude u vodu dok ne prestanu izlaziti mjehurići zraka, čime se ponovno omogućuje normalno upijanje.