Vrtlar upozorava: Ovo su četiri najčešće pogreške koje mnogi rade tijekom toplinskog vala

Visoke temperature tijekom ljeta mogu ozbiljno ugroziti vrt , osobito ako se naprave uobičajene pogreške u njezi biljaka. Vrtlar Ryan Dowsell upozorava da upravo toplinski valovi otkrivaju slabosti u održavanju te ističe nekoliko ključnih propusta koje treba izbjeći.

Poznati vrtlar je podijelio četiri greške koje mnogi rade, a ponekad ih nisu ni svjesni. Ove pogreške mogle bi imati još jače posljedice tijekom toplinskog vala, te savjetuje da ih se počne izbjegavati.

Biljke u posudama na suncu

Jedan od najčešćih problema je držanje biljaka u teglama na izravnom suncu tijekom cijelog dana. Takvi uvjeti dovode do tzv. toplinskog stresa, zbog čega biljke slabije napreduju i prestaju cvjetati. Posebno su osjetljive vrste poput afričkih tratinčica i lobelija. Rješenje je jednostavno, smatra Dowsell, osigurati im hlad u najtoplijem dijelu dana.

Orezivanje po vrućini

Orezivanje tijekom toplinskog vala može dodatno oštetiti biljke. Dijelovi koji su ranije bili zaštićeni od sunca odjednom postaju izloženi jakim zrakama, što može uzrokovati opekline i usporiti rast. Zbog toga se takvi zahvati preporučuju odgoditi dok temperature ne padnu.