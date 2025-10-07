U ovakvom izdanju je nismo još vidjeli: Jennifer Lopez ostavila bez riječi ovom haljinom

Jennifer Lopez osvojila je crveni tepih njujorške premijere filma 'Kiss of the Spider Woman' u skulpturalnoj haljini Harrisa Reeda, dok joj je uz bok stajao Ben Affleck, izvršni producent projekta

Jennifer Lopez zablistala je na njujorškoj premijeri filma 'Kiss of the Spider Woman' u skulpturalnoj haljini Harrisa Reeda, dok joj je na crvenom tepihu društvo pravio bivši suprug Ben Affleck, izvršni producent filma.

Modni trenutak večeri Za ovu je prigodu Lopez, 56, odjenula smeđe‑taupe haljinu s floralnim uzorkom i paukolikim, arhitektonskim korzetom, dizajniranu da vizualno prizove mračnu, zavodljivu poetiku njezine uloge i samog filma. Frizura je zadržana u jednostavnoj punđi kako bi dizajn haljine bio u fokusu, dok je stilist Rob Zangardi osigurao dojam promišljenog odijevanja, uz suptilan nakit dizajnera Hassanzadeha. Model haljine preuzet je iz Reedove kolekcije za proljeće 2026., zamišljene kao niz komada koji 'stoje sami, kao individualni likovi' te upisuju reference na Davida Bowieja, Micka Jaggera, viktorijansku damu i englesku baštinu, s idejom 'komada koji nastupaju za vas', kako je Reed opisao za Vogue.

Premijera i izjava zahvalnosti Na crvenom tepihu Jennifer Lopez i Ben Affleck pojavili su se zajedno, nasmijano pozirajući fotografima uoči projekcije, a pjevačica i glumica zahvalila je bivšem suprugu riječima: 'Hvala ti, Bene, ovaj film ne bi bio snimljen bez Bena', što je dodatno naglasilo produkcijsku ulogu Afflecka i produkcijske kuće Artist Equity u realizaciji projekta. Film u američka kina stiže 10. listopada 2025., nakon svjetske premijere na Sundanceu 26. siječnja 2025.

Filmska je adaptacija istoimenog mjuzikla 'Kiss of the Spider Woma' filmska je adaptacija istoimenog mjuzikla (Kander, Ebb, McNally) nadahnutog romanom Manuela Puiga iz 1976., a novo izdanje crpi poticaje i iz filmske verzije iz 1985., pritom reimaginirajući temu kroz suvremenu glazbeno‑dramsku optiku. Radnja prati političkog zatvorenika Valentína, koji dijeli ćeliju s Molinom, osuđenim zbog javne nepristojnosti; između njih se razvija neočekivana veza dok Molina pripovijeda zaplet holivudskog mjuzikla o divi Ingrid Luni. Festivalska putanja uključuje i Locarno kao film za zatvaranje te kanadske premijere u rujnu 2025., što potvrđuje snažan interes publike i distributera.