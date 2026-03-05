Jedna jakna, bezbroj kombinacija: Prošivene jakne svi imaju u ormaru, a pune su ih gradske ulice

Estetika engleskog sela ove sezone dominira kolekcijama, a prošivene jakne i kaputi postaju njezin najnosiviji adut. Inspirirani britanskim ladanjskim stilom, istodobno nude udobnost i profinjen izgled. U izlozima su već istaknuti kao komad koji bez napora spaja funkcionalnost i stil.

Njihova geometrijska struktura i lagano podstavljeni krojevi donose spoj tradicije i suvremenosti. Riječ je o komadu koji se lako uklapa u dnevne i večernje kombinacije, bez odricanja od topline.

Crveni tartan, zelene gumene čizme i klasična v oštana jakna brenda Barbour prizivaju prizore britanskog Cotswoldsa i ladanjski stil povezan s kraljevskom tradicijom. Upravo taj estetski okvir oblikuje jesensko-zimsku sezonu 2025./26., u kojoj prošiveni kaputi zauzimaju središnje mjesto.

Svestran komad za svaki stil

Jedna od najvećih prednosti prošivenih jakni i kaputa jest njihova prilagodljivost. Jednako dobro funkcioniraju uz pleteni džemper, traperice i visoke čizme, kao i uz dugu cvjetnu haljinu i gležnjače od brušene kože.

Bilo da težite rustikalnom dojmu ili elegantnijoj silueti, prošiveni kaput uravnotežuje udobnost i estetiku. U sezoni u kojoj slojevitost postaje nužnost, ovaj model omogućuje toplinu bez suvišne težine.

U hrvatskim trgovinama high street brendova cijene se kreću otprilike od 60 do 180 eura, ovisno o dužini i materijalu, što ga čini dostupnim širokom krugu kupaca. U užurbanom ritmu dana, od jutarnje kave u kvartu, odlaska na posao pa do večernje šetnje gradom, riječ je o komadu koji podnosi sve temperaturne oscilacije tipične za domaće zime. Praktičnost nam je važna, a ovaj kaput odgovara mentalitetu koji traži odjeću koja izgleda uredno, ali ne sputava kretanje.