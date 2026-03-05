Jedna jakna, bezbroj kombinacija: Prošivene jakne svi imaju u ormaru, a pune su ih gradske ulice

Geometrijski prošiveni kaputi vraćaju se kao ključni komad zime 2025./26. – praktični su, topli i dovoljno elegantni za svaku kombinaciju
Estetika engleskog sela ove sezone dominira kolekcijama, a prošivene jakne i kaputi postaju njezin najnosiviji adut. Inspirirani britanskim ladanjskim stilom, istodobno nude udobnost i profinjen izgled. U izlozima su već istaknuti kao komad koji bez napora spaja funkcionalnost i stil.
Engleski šarm u novoj sezoni
Crveni tartan, zelene gumene čizme i klasična voštana jakna brenda Barbour prizivaju prizore britanskog Cotswoldsa i ladanjski stil povezan s kraljevskom tradicijom. Upravo taj estetski okvir oblikuje jesensko-zimsku sezonu 2025./26., u kojoj prošiveni kaputi zauzimaju središnje mjesto.
Njihova geometrijska struktura i lagano podstavljeni krojevi donose spoj tradicije i suvremenosti. Riječ je o komadu koji se lako uklapa u dnevne i večernje kombinacije, bez odricanja od topline.
Svestran komad za svaki stil
Jedna od najvećih prednosti prošivenih jakni i kaputa jest njihova prilagodljivost. Jednako dobro funkcioniraju uz pleteni džemper, traperice i visoke čizme, kao i uz dugu cvjetnu haljinu i gležnjače od brušene kože.
Bilo da težite rustikalnom dojmu ili elegantnijoj silueti, prošiveni kaput uravnotežuje udobnost i estetiku. U sezoni u kojoj slojevitost postaje nužnost, ovaj model omogućuje toplinu bez suvišne težine.
U hrvatskim trgovinama high street brendova cijene se kreću otprilike od 60 do 180 eura, ovisno o dužini i materijalu, što ga čini dostupnim širokom krugu kupaca. U užurbanom ritmu dana, od jutarnje kave u kvartu, odlaska na posao pa do večernje šetnje gradom, riječ je o komadu koji podnosi sve temperaturne oscilacije tipične za domaće zime. Praktičnost nam je važna, a ovaj kaput odgovara mentalitetu koji traži odjeću koja izgleda uredno, ali ne sputava kretanje.
Najzanimljiviji modeli zime 2026.
Ponuda je raznolika: od predimenzioniranih, ekstra dugih modela u klasičnoj kaki ili crnoj boji, do kraćih verzija u toplim tonovima poput prljavo bijele i smeđe.
Ove jeseni i zime dizajneri nude i osvježene varijante – modele s ovratnicima od samta, naglašenim reverima ili kontrastnim džepovima. Upravo takvi detalji čine razliku i klasičan komad pretvaraju u upečatljiv modni statement.