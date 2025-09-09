Tako se to radi: Vanja Modrić s birkinicom u ruci pokazala najudobniji jesenski stajling

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić doživio je sinoć na Maksimiru trenutak koji će zauvijek pamtiti. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a nakon uvjerljivog trijumfa 4:0 protiv Crne Gore najveća zvijezda susreta ponovno je bio kapetan Luka Modrić. Nakon što je sudac proglasio kraj utakmice na travnjak su do Luke stigli supruga Vanja i njihova djeca, a uslijedilo je pravo slavljeničko raspoloženje. Naime, 43-godišnja Vanja te djeca Ema, Sofia i Ivano, zagrlili ga i čestitali mu okrugli, 40. rođendan.

A mnogima je za oko zapelo i još jedno sjajno Vanjino izdanje koje je odisalo jesenskim komadima koje priželjkujemo u ormaru. I ovog puta, kao i u prijašnjim prilikama , Vanja se odlučila na vječne traperice . A izbor je pao na model tamne traper nijanse, laskavo širih nogavica. A traperice koje su izgledale tako elegantno imale su i detalje u vidu prošivenog šava duljinom nogavica te proštepanog, visokog poruba.

Tamnim trapericama Vanja je dodala jednostavnu svijetlu majicu, a dozu elegancije postigla hit izborom – kariranog sakoa u smeđim nijansama. Sako u jesenskim danima predstavlja apsolutni must-have komad koji uspješno zamjenjuje jakne te je nosiv podjednako uz suknje i potpetice kao i traperice i tenisice. A Vanja je odabrala jednu od najelegantnijih opcija u smeđim nijansama.

Stajling je upotpunila bež tenisicama i sve zaokružila Hermesovom birkinicom, također u smeđem tonu, torbom koja se više puta pokazala kao idealnim odabirom za sve stajlinge, od ležernih do elegantnih.