Tako se to radi: Vanja Modrić s birkinicom u ruci pokazala najudobniji jesenski stajling

Za posebnu večer na maksimirskom travnjaku, onu koja će njezinom suprugu Luki Modriću zauvijek ostati urezana u sjećanje, Vanja Modrić je pomno odabrala stajling, savršen za jesenske dane pred nama
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić doživio je sinoć na Maksimiru trenutak koji će zauvijek pamtiti. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a nakon uvjerljivog trijumfa 4:0 protiv Crne Gore najveća zvijezda susreta ponovno je bio kapetan Luka Modrić. Nakon što je sudac proglasio kraj utakmice na travnjak su do Luke stigli supruga Vanja i njihova djeca, a uslijedilo je pravo slavljeničko raspoloženje. Naime, 43-godišnja Vanja te djeca Ema, Sofia i Ivano, zagrlili ga i čestitali mu okrugli, 40. rođendan.
Chic i elegantno na terenu
A mnogima je za oko zapelo i još jedno sjajno Vanjino izdanje koje je odisalo jesenskim komadima koje priželjkujemo u ormaru. I ovog puta, kao i u prijašnjim prilikama, Vanja se odlučila na vječne traperice. A izbor je pao na model tamne traper nijanse, laskavo širih nogavica. A traperice koje su izgledale tako elegantno imale su i detalje u vidu prošivenog šava duljinom nogavica te proštepanog, visokog poruba.
Tamnim trapericama Vanja je dodala jednostavnu svijetlu majicu, a dozu elegancije postigla hit izborom – kariranog sakoa u smeđim nijansama. Sako u jesenskim danima predstavlja apsolutni must-have komad koji uspješno zamjenjuje jakne te je nosiv podjednako uz suknje i potpetice kao i traperice i tenisice. A Vanja je odabrala jednu od najelegantnijih opcija u smeđim nijansama.
Stajling je upotpunila bež tenisicama i sve zaokružila Hermesovom birkinicom, također u smeđem tonu, torbom koja se više puta pokazala kao idealnim odabirom za sve stajlinge, od ležernih do elegantnih.