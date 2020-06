Tajna njezine vitke linije: Nicole Kidman ovom je planu prehrane vjerna godinama

Vjerojatno najpoznatija australska glumica 20. lipnja slavi 53. rođendan. I dok je na licu radila mnoge zahvate, kada je riječ o tijelu i vitkoj figuri, u njezinom slučaju radi se o kombinaciji dobrih gena, redovitog vježbanja, ali i plana prehrane kojeg se godinama pridržava

Pravilo 80:20 u kratkim crtama znači da ćete i dalje, bez grižnje savjesti moći uživati u kasnoj večeri ili nekom desertu, u hrani općenito. Još jednostavnijim rječnikom to bi značilo da ako pojedete tri zdrava obroka u danu, onda su tri nezdrava vaših 20 posto za taj tjedan ili ako u danu pojedete pet malih obroka, onda u tjednu možete pojesti sedam manjih poslastica.

Uz to, Nicole Kidman redovito i vježba, a to najčešće podrazumijeva trčanje, budući da je odrasla u obitelji koja je trčala maratone, no u posljednje vrijeme u raspored je ugurala i jogu, ali i spinning, što je naziv za intenzivni trening na stacionarnom biciklu namijenjen zatezanju tijela i gubljenju težine.