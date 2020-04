U svom posljednjem intervjuu, kojeg je dala za Wall Street Journal, australska glumica, koja je gotovo 14 godina u braku s glazbenikom Keithom Urbanom, prisjetila se trenutka kada su se zaljubili, ali i otkrila detalje o njihovim kćerima, Sunday Rose i Faith Margaret

'On je poprilično nervozan', opisala je u kratkim crtama Nicole Kidman svog supruga, glazbenika Keitha Urbana kojeg je upoznala 2005. Sudbonosni susret dogodio se na jednom događanju, nakon čega ju je na svom Harley-Davidson motoru odvezao u Woodstock. Tamo je ovaj glazbenik osvojio do kraja srce 52-godišnje glumice, napravivši joj piknik u šumi i to je, kako je rekla, bilo to. Danas žive u sretnom i skladnom braku i imaju dvije kćeri - Sunday Rose (11) i Faith Margaret (9), a ono što im je u životu na prvom mjestu, njihova je obitelj.

Kako je otkrila slavna Oskarovka, upravo zbog njih mnoge filmske uloge odbija, dodajući da ponekad bira projekte koje se snimaju na istočnoj obali u vrijeme kada djevojčice nemaju školu, ili prihvaća sporedne uloge, kako bi uspješno balansirala posao s obitelji. 'Imamo razrađeni sistem kako bi obitelj uvijek bila zajedno. Kada Keith nije na turneji, puno je jednostavnije. Iduće godine odlazi na turneju, a tada ja neću raditi i snimati previše. Nemamo odgovore na sve, no ono što znamo je da obitelj nećemo ugroziti.'

A kakve uloge i projekte prihvaća, to doista stalno varira: 'Sve se mijenja iz dana u dan. Nema povezanosti. Uzimam uloge nasumice. Ja doista ne znam što i kako radim. Nemam blagog pojma o tome.'

Iako njezina karijera traje već desetljećima, i to više nego uspješno, Nicole Kidman priznaje kako je pojedine uloge emotivno iscrpe: 'Određene stvari me pogode. Jednostavno, ne možeš to izbjeći, iako bi ponekad voljela. To ne možeš naučiti, iako sam pokušavala, a u konačnici to se odrazi na moje zdravlje, na moj duh.'