Svi pričaju o čizmama Blake Lively zbog kojih je u drugi plan pao i prozirni top

N. Sa

07.09.2025 u 11:50

Blake Lively
Blake Lively Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
Nekada holivudska miljenica, Blake Lively, vratila se pod svjetla reflektora nakon tri mjeseca izbjegavanja javnih događanja i odmah privukla pažnju modnim izdanjem na panelu o beauty industriji u New Yorku

Za svoje prvo javno pojavljivanje nakon mjeseci izbivanja, Blake Lively je odabrala izrazito upečatljiv outfit. Odjenula je elegantni smeđi sako i plisiranu suknju u istoj nijansi, ispod kojih se nazirao prozirni top ukrašen kristalima u obliku cvijeća.

Posebnu pažnju privukle su čizme na vezanje do koljena s potpisom Christiana Louboutina, a cijeli look zaokružila je šljokičastom Chanel torbicom iz kolekcije za proljeće 2024.

Glumica, koja je 2024. lansirala vlastitu liniju proizvoda za njegu kose Blake Brown, ovim je pojavljivanjem potvrdila da se vraća poslovnim obavezama nakon mirnog ljeta koje je provela daleko od očiju javnosti. Njezin stil, često meta kritika, ni ovoga puta nije ostao nezapažen, no Lively svojim odabirom jasno daje do znanja da tuđa mišljenja na nju ne utječu.

Pored Blake Lively u koži, Ryan Reynolds pao je u drugi plan

U nedavnom intervjuu za Harper's BAZAAR otkrila je i svoju filozofiju odijevanja: 'Volim da moje kombinacije pričaju neku priču. Ako pokušam svaki outfit učiniti posebnim, to postaje prezahtjevno, ali kada pronađem poveznicu i dosljednost, sve mi je puno lakše.'

Povratak Blake Lively tako je još jednom potvrdio njezin status modne ikone koja prati trendove, ali ih i sama postavlja, dok istovremeno gradi biznis u beauty industriji.

