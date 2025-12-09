Svi govore o njihovim izdanjima: Timothée Chalamet i Kylie Jenner stvorili pomutnju

Timothée Chalamet i Kylie Jenner pojavili su se na losangeleškoj premijeri filma 'Marty Supreme' u jednom od najupečatljivijih zajedničkih modnih izdanja dosad
U potpuno usklađenim, vatreno narančastim kombinacijama iz radionice brenda Chrome Hearts, glumac Timothee Chalamet i reality zvijezda Kylie Jenner postali su glavne zvijezde večeri.
Njihov monokromatski pristup pretvorio je promo turneju za novi film producentske kuće A24 u demonstraciju moći slavnog para – i modne i marketinške.
Chalamet je za premijeru odabrao custom narančasto kožno odijelo Chrome Hearts, krojeno poput opuštenog western kompleta, s lagano predimenzioniranim sakoom i hlačama koje se nabiru iznad robusnih narančastih čizama, čime je sportski ping‑pong junak kojeg glumi u filmu dobio modnu, gotovo stripovsku siluetu.
Kombinirao ga je s narančastom svilenom košuljom u istom tonu, stvarajući efekt color block uniforme, a preko prsa je nonšalantno prebacio okruglu crnu kožnu torbicu koja zapravo imitira futrolu za reket – razigrani hommage temi filma i njegovu liku Martyja Mausera.
Nasuprot njegovu kožnom odijelu, Kylie je odabrala ultra seksepilnu, pripijenu večernju haljinu u istom, gotovo fluorescentnom narančastom tonu, također djelo brenda Chrome Hearts. Model s dubokim V‑izrezom, trokutastim izrezima ispod poprsja i uz struk te visokim prorezom duž noge naglasio je siluetu, dok su križni metalni ukrasi na dekolteu i u liniji struka povezali look s heavy‑metal estetikom brenda i Chalametovom torbicom za reket.
Beauty igra pratila je narančasti motiv: Kylie je uskladila manikuru u jarkoj narančastoj s haljinom, dok je make‑up bio slojevit – brončani ten, rumenilo s narančastim podtonom i sjenilo koje miješa tople narančaste i ružičaste nijanse, ublaženi mat nude ružem. Duga, ravno isfenirana kosa ostavljena je da slobodno pada preko ramena, čime je naglasak ostao na dramatičnom izrezu i statement ogrlici s nizom srebrnih križeva koji reflektiraju isti detalj na haljini.
Chalamet u ulozi ekscentričnog stolnotenisača
'Marty Supreme', film koji je povod ovog modnog spektakla, nova je sportska dramedija redatelja Josha Safdieja, poznatog po nervoznoj energiji 'Uncut Gemsa' i 'Good Timea'. Radnja prati Martyja Mausera, talentiranog, ekscentričnog stolnotenisača kojega tumači Chalamet, dok se probija kroz kaotičan svijet natjecateljskog ping‑ponga, balansirajući između gladi za slavom, obiteljske dinamike s osebujnom majkom (Fran Drescher) i pritiska medijskog spektakla.
Film je labavo inspiriran karijerom stvarnog ping‑pong šampiona Martyja Reismana, ali je u Safdiejevom scenariju pretvoren u visokooktanski portret sportaša kojemu malo tko vjeruje u viziju, što ga gura 'u pakao i natrag' na putu do velikog turnira. Uz Chalameta i Drescher, glumačku postavu čine i Gwyneth Paltrow u ulozi slavne glumice povezan e s Martyjem, Tyler, the Creator kao karizmatični rival na terenu, Kevin O’Leary u autoironičnoj cameo ulozi te niz ekscentričnih sporednih likova koji pojačavaju Safdiejevu prepoznatljivu, adrenalinsku estetiku.
Planirani božićni datum izlaska stavlja 'Marty Supreme' u špicu kino‑sezone i potencijalno u igru za nagrade, a narančasti trenutak Chalameta i Jenner u Chrome Heartsu savršeno kapitalizira na toj pozornosti, pretvarajući promociju filma u viralni pop‑kulturni događaj.