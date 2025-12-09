Svi govore o njihovim izdanjima: Timothée Chalamet i Kylie Jenner stvorili pomutnju

Timothée Chalamet i Kylie Jenner pojavili su se na losangeleškoj premijeri filma 'Marty Supreme' u jednom od najupečatljivijih zajedničkih modnih izdanja dosad

U potpuno usklađenim, vatreno narančastim kombinacijama iz radionice brenda Chrome Hearts, glumac Timothee Chalamet i reality zvijezda Kylie Jenner postali su glavne zvijezde večeri. Njihov monokromatski pristup pretvorio je promo turneju za novi film producentske kuće A24 u demonstraciju moći slavnog para – i modne i marketinške.​

Chalamet je za premijeru odabrao custom narančasto kožno odijelo Chrome Hearts, krojeno poput opuštenog western kompleta, s lagano predimenzioniranim sakoom i hlačama koje se nabiru iznad robusnih narančastih čizama, čime je sportski ping‑pong junak kojeg glumi u filmu dobio modnu, gotovo stripovsku siluetu.

Timothee Chalamet i Kylie Jenner Izvor: Profimedia / Autor: Lisa OConnor/ AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia



Kombinirao ga je s narančastom svilenom košuljom u istom tonu, stvarajući efekt color block uniforme, a preko prsa je nonšalantno prebacio okruglu crnu kožnu torbicu koja zapravo imitira futrolu za reket – razigrani hommage temi filma i njegovu liku Martyja Mausera.​ Nasuprot njegovu kožnom odijelu, Kylie je odabrala ultra seksepilnu, pripijenu večernju haljinu u istom, gotovo fluorescentnom narančastom tonu, također djelo brenda Chrome Hearts. Model s dubokim V‑izrezom, trokutastim izrezima ispod poprsja i uz struk te visokim prorezom duž noge naglasio je siluetu, dok su križni metalni ukrasi na dekolteu i u liniji struka povezali look s heavy‑metal estetikom brenda i Chalametovom torbicom za reket.

Beauty igra pratila je narančasti motiv: Kylie je uskladila manikuru u jarkoj narančastoj s haljinom, dok je make‑up bio slojevit – brončani ten, rumenilo s narančastim podtonom i sjenilo koje miješa tople narančaste i ružičaste nijanse, ublaženi mat nude ružem. Duga, ravno isfenirana kosa ostavljena je da slobodno pada preko ramena, čime je naglasak ostao na dramatičnom izrezu i statement ogrlici s nizom srebrnih križeva koji reflektiraju isti detalj na haljini.​

Chalamet u ulozi ekscentričnog stolnotenisača 'Marty Supreme', film koji je povod ovog modnog spektakla, nova je sportska dramedija redatelja Josha Safdieja, poznatog po nervoznoj energiji 'Uncut Gemsa' i 'Good Timea'. Radnja prati Martyja Mausera, talentiranog, ekscentričnog stolnotenisača kojega tumači Chalamet, dok se probija kroz kaotičan svijet natjecateljskog ping‑ponga, balansirajući između gladi za slavom, obiteljske dinamike s osebujnom majkom (Fran Drescher) i pritiska medijskog spektakla.​

Marty Supreme | Official Teaser HD | A24 Izvor: Društvene mreže / Autor: A24