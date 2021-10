Sve je oduševila: Atraktivna kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića pohvalila se novom trendi frizurom

Ella Orešković, kćer bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića koja se ove godine natjecala i na Dori, na svom Instagram profilu ima sve veći broj pratitelja koji se ne mogu prestati diviti njezinoj ljepoti

Lijepa plavuša ponovno je izazvala pomutnju na društvenim mrežama najnovijom objavom u dnevnom, ležernom stajlingu u bež tonovima koji je uključivao i najpoželjnije tenisice ove sezone, trendi i to visoku varijantu kultnih starki, Conversica.

View this post on Instagram

Na ovogodišnjoj Dori u Opatiji na kojoj je izvela pjesmu 'Come this Way', za koju je glazbu napisao Siniša Reljić Simba, a stihove sama Ella koja inače studira na Universidad Catolica San Antonio de Murcia u Španjolskoj.

Inače, Ella je u Zagrebu pohađala American International School of Zagreb, a u slobodno vrijeme najviše voli slušati R'n'B, pop i soul glazbu.

Osim Elle, Tihomir i njegova supruga Sanja Dujmović Orešković imaju i kćer Emmu koja je ove godine diplomirala na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, te i dva sina.