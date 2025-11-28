Smiruje upalu, regulira krvni tlak i štiti srce: Čaša ovog soka ima iznenađujuće prednosti

Najobičnija čaša soka od naranče, koju mnogi od nas popiju gotovo ne razmišljajući, mogla bi imati puno snažniji učinak na zdravlje nego što se mislilo. Nova istraživanja otkrivaju da sok od naranče utječe na tisuće gena odgovornih za krvni tlak, upalne procese i dugoročno zdravlje srca

Sok od naranče često povezujemo s brzim doručkom, navikom koja se podrazumijeva. No znanstvenici sada otkrivaju da ovaj napitak ne djeluje samo kao trenutni izvor energije. Redovita konzumacija može potaknuti niz bioloških promjena koje pridonose smirenju upala, regulaciji krvnog tlaka i boljem funkcioniranju krvnih žila. Najnovija istraživanja pružaju uvid u to kako svakodnevna čaša soka može oblikovati naše kardiovaskularno zdravlje.

Sok od naranče kao tihi regulator zdravlja Najnovije studije pokazuju da redovita dnevna konzumacija čistog, pasteriziranog soka od naranče može promijeniti funkciju tisuća gena u imunološkom sustavu. Mnogi od tih gena sudjeluju u regulaciji krvnog tlaka, kontroli šećera u krvi i upravljanju upalnim procesima.

Hrvat s Harvarda otkriva sve što trebate znati o melatoninu - hormonu spavanja Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

U dvomjesečnom istraživanju ispitanici su svakodnevno pili 500 ml soka od naranče. Nakon 60 dana aktivnost gena koji se aktiviraju pod stresom – među njima NAMPT, IL6, IL1B i NLRP3 – bila je osjetno smanjena. Manje je bio aktivan i gen SGK1, važan za regulaciju zadržavanja natrija u bubrezima. Ti rezultati potvrđuju ranije nalaze koji ukazuju na to da sok od naranče može sniziti krvni tlak kod mlađih odraslih osoba. Posebnu ulogu ima hesperidin, flavonoid iz naranče koji djeluje antioksidativno i protuupalno te utječe na procese ključne za metabolizam šećera, kolesterola i krvnog tlaka. Zanimljivo je da se reakcije na sok razlikuju ovisno o tjelesnoj masi. Osobe s viškom kilograma pokazale su izraženije promjene u genima povezanim s metabolizmom masti, dok su mršaviji ispitanici imali jače protuupalne učinke. Sustavna analiza 15 studija s ukupno 639 sudionika potvrdila je da svakodnevna konzumacija soka od naranče može smanjiti inzulinsku rezistenciju i snižavati razinu kolesterola, dvaju ključnih rizičnih čimbenika za razvoj bolesti srca.

Dugoročne koristi za srce i krvne žile Istraživanja među prekomjerno teškim i pretilim osobama pokazala su blaga, ali mjerljiva poboljšanja, niži sistolički tlak i višu razinu HDL-a nakon nekoliko tjedana dnevne konzumacije soka. Čak i minimalni pomaci mogu dugoročno značajno pridonijeti boljem zdravlju. Rastući broj studija usmjeren je i na metabolite, male molekule koje nastaju razgradnjom hrane. Utvrđeno je da sok od naranče utječe na procese energetske potrošnje, komunikacije među stanicama i regulacije upala. Osim toga, može poboljšati sastav crijevne mikrobiote, što je povezano s regulacijom krvnog tlaka i boljom metaboličkom ravnotežom. Primjerice, mjesečna konzumacija soka od crvene naranče povećala je broj korisnih crijevnih bakterija koje proizvode kratkolančane masne kiseline, spojeve koji smanjuju upale i potiču zdraviji krvni tlak. Sudionici su imali bolju regulaciju šećera i niže razine upalnih markera.