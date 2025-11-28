PRIRODNI SAVEZNIK

Smiruje upalu, regulira krvni tlak i štiti srce: Čaša ovog soka ima iznenađujuće prednosti

28.11.2025 u 11:01

Najnovija istraživanja pružaju uvid u to kako svakodnevna čaša soka može oblikovati naše kardiovaskularno zdravlje.
Najnovija istraživanja pružaju uvid u to kako svakodnevna čaša soka može oblikovati naše kardiovaskularno zdravlje.
Najobičnija čaša soka od naranče, koju mnogi od nas popiju gotovo ne razmišljajući, mogla bi imati puno snažniji učinak na zdravlje nego što se mislilo. Nova istraživanja otkrivaju da sok od naranče utječe na tisuće gena odgovornih za krvni tlak, upalne procese i dugoročno zdravlje srca

Sok od naranče često povezujemo s brzim doručkom, navikom koja se podrazumijeva. No znanstvenici sada otkrivaju da ovaj napitak ne djeluje samo kao trenutni izvor energije. Redovita konzumacija može potaknuti niz bioloških promjena koje pridonose smirenju upala, regulaciji krvnog tlaka i boljem funkcioniranju krvnih žila. Najnovija istraživanja pružaju uvid u to kako svakodnevna čaša soka može oblikovati naše kardiovaskularno zdravlje.

Sok od naranče kao tihi regulator zdravlja

Najnovije studije pokazuju da redovita dnevna konzumacija čistog, pasteriziranog soka od naranče može promijeniti funkciju tisuća gena u imunološkom sustavu. Mnogi od tih gena sudjeluju u regulaciji krvnog tlaka, kontroli šećera u krvi i upravljanju upalnim procesima.

U dvomjesečnom istraživanju ispitanici su svakodnevno pili 500 ml soka od naranče. Nakon 60 dana aktivnost gena koji se aktiviraju pod stresom – među njima NAMPT, IL6, IL1B i NLRP3 – bila je osjetno smanjena. Manje je bio aktivan i gen SGK1, važan za regulaciju zadržavanja natrija u bubrezima. Ti rezultati potvrđuju ranije nalaze koji ukazuju na to da sok od naranče može sniziti krvni tlak kod mlađih odraslih osoba. Posebnu ulogu ima hesperidin, flavonoid iz naranče koji djeluje antioksidativno i protuupalno te utječe na procese ključne za metabolizam šećera, kolesterola i krvnog tlaka.

Zanimljivo je da se reakcije na sok razlikuju ovisno o tjelesnoj masi. Osobe s viškom kilograma pokazale su izraženije promjene u genima povezanim s metabolizmom masti, dok su mršaviji ispitanici imali jače protuupalne učinke. Sustavna analiza 15 studija s ukupno 639 sudionika potvrdila je da svakodnevna konzumacija soka od naranče može smanjiti inzulinsku rezistenciju i snižavati razinu kolesterola, dvaju ključnih rizičnih čimbenika za razvoj bolesti srca.

Najnovije studije pokazuju da redovita dnevna konzumacija čistog, pasteriziranog soka od naranče može promijeniti funkciju tisuća gena u imunološkom sustavu
Najnovije studije pokazuju da redovita dnevna konzumacija čistog, pasteriziranog soka od naranče može promijeniti funkciju tisuća gena u imunološkom sustavu Izvor: Freepik / Autor: Freepik

Dugoročne koristi za srce i krvne žile

Istraživanja među prekomjerno teškim i pretilim osobama pokazala su blaga, ali mjerljiva poboljšanja, niži sistolički tlak i višu razinu HDL-a nakon nekoliko tjedana dnevne konzumacije soka. Čak i minimalni pomaci mogu dugoročno značajno pridonijeti boljem zdravlju.

Rastući broj studija usmjeren je i na metabolite, male molekule koje nastaju razgradnjom hrane. Utvrđeno je da sok od naranče utječe na procese energetske potrošnje, komunikacije među stanicama i regulacije upala. Osim toga, može poboljšati sastav crijevne mikrobiote, što je povezano s regulacijom krvnog tlaka i boljom metaboličkom ravnotežom.

Primjerice, mjesečna konzumacija soka od crvene naranče povećala je broj korisnih crijevnih bakterija koje proizvode kratkolančane masne kiseline, spojeve koji smanjuju upale i potiču zdraviji krvni tlak. Sudionici su imali bolju regulaciju šećera i niže razine upalnih markera.

Sok od naranče može sniziti krvni tlak kod mlađih odraslih osoba.
Sok od naranče može sniziti krvni tlak kod mlađih odraslih osoba. Izvor: Freepik / Autor: Freepik

Posebno zanimljivi rezultati dolaze iz studija među osobama s metaboličkim sindromom. U jednoj od njih 68 pretilih sudionika imalo je poboljšanu funkciju endotela, odnosno sposobnost krvnih žila da se opuste i prošire, što je ključan faktor u prevenciji srčanog udara.

Iako se pojedini rezultati razlikuju, većina istraživanja ipak bilježi pozitivne trendove. Tako je u jednoj studiji provedenoj u brazilskoj tvornici soka od naranče zabilježena niža razina apo-B proteina, pokazatelja povećanog rizika od srčanog udara.

