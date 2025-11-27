Dnevni horoskop za 27. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Današnja vas energija potiče na brže odluke, ali i na rastrganost između više obaveza. Mjesec u Blizancima budi želju za druženjem, a netko iz vaše okoline mogao bi vas ugodno iznenaditi porukom ili pozivom. Pripazite na način komunikacije — retrogradni Merkur lako stvara nesporazume. Dan završavate osjećajem olakšanja nakon što napokon izgovorite nešto što dugo držite u sebi.