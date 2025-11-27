ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 27. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

27.11.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Bikovima je dan idealan za razgovore koji uklanjaju sitne napetosti. Lavovima Mars u njihovom znaku pojačava samouvjerenost, ali danas bi mogli pretjerati s intenzitetom.

Potreba za redom Djevica sudara se s tuđom neorganiziranošću, no uspijevaju ostati smireni. Strijelci su nekome danas inspiracija, čak i ako toga nisu svjesni. Ribe su osjetljivije na riječi drugih, ali uspijevaju pravilno protumačiti ono što drugi kompliciraju...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

