Razbijamo najčešće mitove: Kad zapravo počinje menopauza, koji su simptomi perimenopauze i zašto je se ne trebate bojati

Menopauza je neizbježna promjena koja se u jednom trenutku života događa polovici svjetske populacije, no o njoj postoje brojni mitovi i zablude

Menopauza je još uvijek tabu tema i o njoj mnoge žene nerado govore, no činjenica je nažalost da se granica ulaska u taj period velikih promjena događa sve ranije.

Perimenopauza obično počne, a da toga najčešće nismo svjesni. 'Često se proizvodnja progesterona najprije smanjuje pa tad imate kraći ciklus i možete imati npr. problema s plodnošću ili s nesanicom. A budući da su estrogen i progesteron dva hormona na klackalici, kada progesteron opadne, estrogen raste', objašnjava Hill . Kada estrogen poraste, bijes i razdražljivost postaju uobičajene pojave, kao i nadutost, osjetljivost grudi i moždana magla. Također, osoba može patiti od bolnih zglobova, suhoće rodnice, problema s pamćenjem, verbalnim izražavanjem i sličnim promjenama u spoznaji i raspoloženju, od kojih se većina događa pred kraj perimenopauze, kada će vam menstruacija posve prestati. 'Hormoni utječu na sve, a budući da imate tako niske razine estrogena, to može utjecati na mnoge stvari', kaže Hill.

Inače, perimenopauza obično počinje u četrdesetima, s blagim (jedva primjetnim) hormonskim pomacima koji započinju proces što dovodi do menopauze.

'Sama menopauza označava godinu dana od vaše zadnje menstruacije. Recimo da imate 50 godina i da imate zadnju menstruaciju, a 12 mjeseci nakon toga - taj jedan dan - to je menopauza', objašnjava Hill. Period koji završava tim jednim danom je perimenopauza, što opisuje fazu praćenu simptomima o kojima toliko slušamo, od navala vrućine do suhoće vagine. 'Mora proći period od 12 mjeseci, jer tad započinje menopauza', kaže autorica.

View this post on Instagram

Budući da perimenopauza dolazi u periodu života u kojem su u igri mnogi različiti događaji i budući da su simptomi tako brojni – liječnici opće prakse i drugi zdravstveni djelatnici mogu je pogrešno dijagnosticirati. Hill kaže da se za mnoge njezine klijentice, koje 'su prijavljivale da su iznenada, niotkuda, dobile napade panike', često misli da su depresivne ili pate od srčanih problema, a zapravo su za to odgovorni njihovi promjenjivi hormoni. 'U mojoj knjizi naveden je slučaj u kojem govorim o svojoj klijentici kojoj je liječnik opće prakse davao antidepresive umjesto da joj daje HNL (hormonsko nadomjesno liječenje), a ona je to zahtijevala. Ali prošlo je šest godina bez ikakvog liječenja, tijekom kojih je patila od ozbiljnih simptoma, uključujući depresiju, a zapravo joj je samo trebao estrogen', kaže Hill. Njezin savjet ženama je da budu upoznate sa svim simptomima kako bi znale što trebaju tražiti, kao i s različitim tretmanima koji su im dostupni, a upozorava da mnoge nisu ni svjesne toga da su u menopauzi iako još uvijek imaju menstruacije.

View this post on Instagram

'Imali smo 20 godina u kojima smo mogli pročitati zastrašujuće naslove koji govore da takva terapija udvostručuje rizik od raka dojke i kardiovaskularnih bolesti, ali istraživanje na koje se ti tekstovi pozivaju provedeni su prije više od 20 godina i bili su pogrešni. Koristili su sudionike koji nikada nisu trebali biti uključeni u istraživačku studiju jer ne bi zadovoljili potrebne kriterije', kaže Hill te ističe da su podaci pogrešno analizirani. Ipak, takva istraživanja još uvijek uvažavaju mnoge žene, ali i liječnici opće prakse. Iako neke žene mogu proći kroz menopauzu bez hormonske nadomjesne terapije, važno je razmotriti period perimenopauze kao priliku da se isprobaju učinci takve terapije. 'Znanstvena literatura govori o tome kao o vremenu u kojem možemo imati trajan utjecaj na našu budućnost, a HNL ne samo da pomaže u upravljanju simptomima ovdje i sada, već može pomoći i u borbi protiv svega, od osteoporoze i kardiovaskularnih bolesti do neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti i Parkinsona', kaže ona. Danas se koriste hormoni najsličnijima onima koje prirodno proizvodimo - bilo da ih uzimate u tabletama, bilo u obliku gela za lokalnu primjenu. Hill je kategorična u stavu da ova terapija može napraviti veliku razliku u kvaliteti života, kako dok je koristimo, tako i u budućnosti.

Perimenopauze se ne treba bojati

Dok se mnoge žene boje i užasavaju perimenopauze – i/ili su čule kako se na nju žale njihove majke - to zapravo može biti vrlo pozitivan i važan trenutak u životu. 'Smisao menstrualnog ciklusa zapravo je biti seksualno privlačan osobama suprotnog spola i stvoriti potomstvo pa nas estrogen čini zainteresiranima za druge, društvenijima i raspoloženima za komunikaciju. Kad to nestane jednog dana, sve se manje brinemo o tome što drugi ljudi misle - a to je ogroman dar', objašnjava autorica knjige. Dodaje da je nevjerojatno vidjeti kako njezine klijentice napreduju kada počnu mijenjati prioritete i više se ne brinu oko toga hoće li druge učiniti zadovoljnima te zapravo rade ono što žele i kada žele.