Od 20-ih do 60-ih: Kako njegovati kosu u skladu s godinama

Bez obzira nosite li dugu ili kratku kosu, osnova svake dobre frizure je zdrava, sjajna i njegovana kosa. Međutim, kosa zahtijeva različite tretmane ovisno o životnoj dobi te se njega treba prilagoditi godinama u kojima se nalazite

S druge strane, oni koji vole pramenove znaju važnost kućnih i profesionalnih tretmana kako bi se izbjegla slamnata tekstura i beživotan izgled. No, kada je riječ o njezi kose, važno je znati kako i kosa prolazi kroz različite faze tijekom života, a način na koji je njegujemo izravno utječe na to koliko je lijepo i održavana izgleda iz godine u godinu. Kako bi vaša kosa uvijek blistala, pružite joj njegu u skladu s godinama.

U ovom desetljeću kosa počinje gubiti svoju prijašnju boju i konzistenciju: tekstura kose se smanjuje i ima manje pigmenta, a folikuli prestaju proizvoditi nove dlake. Zaštita kose od sunca i dodatna hidratacija su neophodne, a ako se sijeda kosa još nije pojavila, bolje je odlučiti se za biljne ili polubiljne boje jer ih nije potrebno tako često održavati.

U četrdesetima: za detoksikaciju

U ovom razdoblju počinje se reflektirati protok vremena: proces starenja kose započinje od rođenja, a ciklus rasta kose obnavlja se svakih 4 do 7 godina. Kosa je tkivo koje najbrže raste u našem tijelu, a od 15. do 30. godine raste brže, dok se proces usporava u razdoblju od 40. do 50. godine. U ovom desetljeću vidljiv gubitak melanina u kosi, a većina žena počinje uviđati promjenu u teksturi kose. Korištenje proizvoda s pravim sastojcima je neophodno, a to su proizvodi koji sadrže antioksidanse i masne kiseline.