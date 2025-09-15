'Neka netko objasni otkud Dinamu luksuz da šikanira takvog igrača'

Na MAXSportu je premijerno prikazana emisija Totalni nogomet, koja se bavi analizom SHNL-a i hrvatskim nogometom.
Jedna od glavnih tema bio je poraz Dinama od Gorice 2:1 s kojim je zagrebački klub propustio iskoristiti poraz Hajduka od Varaždina uoči velikog derbija na Poljudu.
Dinamo je u toj utakmici izgledao očajno, a komentator Ivan Ljubić dotaknuo se i Ronaela Pierre-Gabriela, kojeg su Zvonimir Boban i Mario Kovačević otpisali.
'Neka mi netko objasni odakle luksuz da šikaniraš takvog igrača. Na jednom si desnom beku, nisi prijavio alternativu za Europsku ligu, a u Predavcu si na toj poziciji testirao Soldu. Vrlo je neodgovorno riješiti se takvog beka dokazane kvalitete. Onda se valjda trudiš učiniti sve da on participira u momčadi i da imaš sjajnu konkurenciju i Morisu Valinčiću, koji je u zadnjih par utakmica u padu', rekao je Ljubić.
Totalni nogomet je emisija koja će svakog ponedjeljka prolaziti kroz svaki detalj domaćeg nogometa. Fokus će, naravno, biti na SHNL-u, ali ni svi drugi ešaloni i dijelovi hrvatske nogometne piramide neće ostati zanemareni.
Voditeljska ekipa teško je mogla biti jača. Ekipa iz originalne postave kultnog podcasta 'Utakmicu po utakmicu', koju čine Anđelko Kecman, Ivan Ljubić i Mateo Pukšar, dobila je pojačanje u vidu komentatora MAXSporta i poznatog glasa s TV ekrana Andrije Cmrečnjaka.