'Neka netko objasni otkud Dinamu luksuz da šikanira takvog igrača'

S. M.

15.09.2025 u 23:06

Mario Kovačević
Mario Kovačević Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Na MAXSportu je premijerno prikazana emisija Totalni nogomet, koja se bavi analizom SHNL-a i hrvatskim nogometom.

Jedna od glavnih tema bio je poraz Dinama od Gorice 2:1 s kojim je zagrebački klub propustio iskoristiti poraz Hajduka od Varaždina uoči velikog derbija na Poljudu.

Dinamo je u toj utakmici izgledao očajno, a komentator Ivan Ljubić dotaknuo se i Ronaela Pierre-Gabriela, kojeg su Zvonimir Boban i Mario Kovačević otpisali.

'Neka mi netko objasni odakle luksuz da šikaniraš takvog igrača. Na jednom si desnom beku, nisi prijavio alternativu za Europsku ligu, a u Predavcu si na toj poziciji testirao Soldu. Vrlo je neodgovorno riješiti se takvog beka dokazane kvalitete. Onda se valjda trudiš učiniti sve da on participira u momčadi i da imaš sjajnu konkurenciju i Morisu Valinčiću, koji je u zadnjih par utakmica u padu', rekao je Ljubić.

Totalni nogomet: Zašto Pierre-Gabriel ne igra? Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Totalni nogomet je emisija koja će svakog ponedjeljka prolaziti kroz svaki detalj domaćeg nogometa. Fokus će, naravno, biti na SHNL-u, ali ni svi drugi ešaloni i dijelovi hrvatske nogometne piramide neće ostati zanemareni.

Voditeljska ekipa teško je mogla biti jača. Ekipa iz originalne postave kultnog podcasta 'Utakmicu po utakmicu', koju čine Anđelko Kecman, Ivan Ljubić i Mateo Pukšar, dobila je pojačanje u vidu komentatora MAXSporta i poznatog glasa s TV ekrana Andrije Cmrečnjaka.

