Pridržavate se pravila o prehrani, ali struk se nikako ne smanjuje? Možda je problem u ovome...

Pretilost je u suvremenom društvu poprimila razmjere epidemije, a koliko je situacija ozbiljna, govori činjenica da su restorani u Velikoj Britaniji dužni napisati koliko kalorija ima svako jelo s njihovog jelovnika. Već dugo razni stručnjaci u borbu protiv viška kilograma kreću s prebrojavanjem kalorija, no trenutni pristup toj temi možda nije najbolji

Giles Yeo , molekularni genetičar sa Sveučilišta Cambridge i autor knjige 'Zašto se kalorije ne broje', objašnjava za The New York Times da najveći problem leži u činjenici da su osnova za izračunavanje broja kalorija na svim pakiranjima hrane 'Atwaterovi faktori'.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Torontu nedavno su došli do zaključka da 20 posto kalorija iz badema prođe kroz tijelo, što znači da broj kalorija s deklaracije proizvoda nije jednak broju apsorbiranih kalorija. Drugim riječima, neka hrana oslobađa više, a neka manje deklariranih kalorija dok prolazi kroz naš probavni sustav.

Znanstvenici sa Sveučilišta Duke promatrali su prosječnu dnevnu potrošnju kalorija na 6400 ljudi diljem svijeta, od novorođenčadi do 95-godišnjih staraca. Zaključak je da ne možemo kriviti svoj metabolizam za porast težine u srednjim godinama jer je iznos kalorija koje sagorijevamo svaki dan stabilan tijekom odrasle dobi, od 20-ih pa sve dok ne dosegnemo oko 60 godina. Metabolizam usporava tek nakon 60-ih godina, ali brzinom od samo 0,7 posto godišnje, pa prestanite koristiti taj izgovor.

Istraživači su pratili podatke o aktivnosti, snu, gladi i crijevnim bakterijama među tisućama sudionika u SAD-u i Velikoj Britaniji, od kojih su njih 60 posto bili blizanci. Pritom se mjerilo kako se razine markera u krvi (šećera, inzulina, masti) mijenjaju kao odgovor na određene obroke. U rezultatima su se pokazale velike varijacije u reakcijama krvi na iste obroke. To ukazuje da su osobne razlike u metabolizmu, uzrokovane čimbenicima kao što su crijevni mikrobiom i tjelovježba, jednako važne za zdravlje i širinu struka kao i sastav hranjivih tvari u hrani koju jedemo.

Proizvođači niski udio masti često kompenziraju povećanjem količine šećera u proizvodima, što dovodi do skokova šećera u krvi i povećane žudnje za hranom. Zdrave masnoće kakve nam daju orašasti plodovi ili avokado dulje će nam pružati osjećaj sitosti.

Prebrojavanje kalorija održava težinu?

Trudite li se ignorirati kruljenje u želucu, istraživanje nedavno objavljeno u British Journal of Health Psychology možda će vam olakšati patnju.

Više od 6000 mladih osoba iz osam zemalja ispitano je o samopoštovanju i indeksu tjelesne mase. Istraživači su uspoređivali tri stila prehrane – intuitivan, jedenje kad osjetimo glad, emocionalni, jedenje najčešće zbog stresa, i suzdržani, jedenje s ograničavanjem kalorija radi gubitka ili održavanja težine. Očekivano, oni koji su jeli intuitivno imali su više samopoštovanja, no čini se da imaju i manju težinu.

Problem strategija kontrole tjelesne težine ili dijeta je to što obično zahtijevaju zanemarivanje fizičkih znakova gladi i sitosti. To nije dobra dugoročna strategija jer su ti znakovi prisutni s razlogom – da nas održe na životu. To ne znači da stalno trebamo jesti, ne pazeći što unosimo u sebe, ali ni gladovanje nije održivo.