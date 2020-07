Jedinstvene dijete za mršavljenje ne postoje, ali ove savjete mogu primijeniti gotovo svi i lakoćom se riješiti viška kilograma

Dobar naslov dijetu prodaje, moglo bi se reći za trendovske dijete koje svake sezone mršavljenja privuku ogromnu pažnju i vojsku sljedbenika koji se zaklinju u njihovu djelotvornost. A jeste li se ikad zapitali zašto su nam onda svake sezone mršavljenja potrebne nove trendovske dijete?

Kao djetetu koje slabo jede ovo su vjerojatno branili, ali ako imate problema s kilogramima pijenje vode prije obroka prirodno smanjuje porciju koju ćete pojesti, a to može donekle spriječiti prejedanje koje otežava mršavljenje. Prema američkom Institutu za medicinu, ženama starijim od 19 godina potrebno je ukupno 2,7 litara tekućine dnevno, a muškarcima 3,7 litara. Oko 20 posto tekućine dobivamo hranom, što je daleko ispod preporuka u koje nije uzeta u obzirom pojačana potreba zbog fizičkog rada ili vježbanja.

Sass savjetuje minimalno dvije litre vode dnevno, ravnomjerno raspoređene u četiri dnevna bloka: od trenutka ustajanja do sredine jutra, od sredine jutra do ručka, od ručka do sredine popodneva te od sredine popodneva do večere. Ako ne ide drugačije, neka vas na to upozorava alarm vašeg mobitela. Ukoliko niste ljubitelj obične vode, začinite je zdravim dodacima poput limuna ili limete, svježom metvicom, narezanim krastavcem, svježim đumbirom ili lagano zgnječenim komadima sezonskog voća.

Zauzmite strategiju o uravnoteženim obrocima

Kreiranje ove strategije Sass slikovito uspoređuje s odjevanjem za koje nam je potrebno nešto za prekriti gornji i donji dio tijela te neka obuća. Van možemo otići bez čarapa, ali sigurno nećemo odjenuti dvoje hlače, a gore ništa, kao što istovremeno nećemo obuti niti dva para cipela.

Isto tako postoje tri temeljna dijela zdravog obroka: povrće bez škroba (odjeća za gore), nemasni proteini (odjeća za dolje) i dobre masti (cipele). Ove temeljne namirnice omogućavaju izgradnju crnog masnog tkiva koje podržava rad metabolizma i neprekidno održavanje i popravak stanica vašeg tijela, od imunoloških stanica do hormona, crvenih krvnih zrnaca, enzima koji razgrađuju hranu, kose, kože i organa.

Ovom temeljnom triju dodajte 'energetski dodatak' (zdrave ugljikohidrate) koje zamislite kao dodatak obroku kao što su jakna, torbica, šal ili sešir dodatak odjeći. Hrana s dobrim ugljikohidratima, poput cjelovitih žitarica, škrobnog povrća mahunarki (grah, leća, grašak i slanutak) i voća, daju energiju za poticanje aktivnosti stanica i pomažu im u obavljanju njihove uloge. Njihovo potpuno odbacivanje može dovesti do umora i tijelu uskratiti važne hranjive tvari, uklujučujući vlakna, prebiotike, vitamine, minerale i antioksidanse. Međutim, pretjerivanje s ugljikohidratima može dovesti do prekomjernog punjenja gorivom, što otežava gubitak kilograma.