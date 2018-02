Ponosne na svoje obline: Plus size ljepotica pozirala s mamom u bikiniju

Plus size model Ashley Graham svako malo nas iznenadi provokativnom kampanjom o kojoj se još dugo priča. Nakon što je iz Maroka objavila golišave fotografije na kojima u tangicama jaše devu, konačno su izašle fotografije kampanje jednog brenda kupaćih kostima zbog koje je plus size ljepotica posjetila ovu egzotičnu zemlju, no glavna zvijezda fotografija nije Ashley, već njezina mama

Najuspješniji plus size model koji se može pohvaliti godišnjom zaradom od 5,5 milijuna dolara, Ashley Graham, nezaustavljiva je kada je posao u pitanju. Ljepotica je nedavno posjetila Maroko zajedno sa svojom obitelji, a svi su mislili kako je slavna brineta otputovala na još jedno snimanje modne kampanje. I bili su u pravu, no nitko nije ni slutio kako će se Ashley na snimanju pridružiti i njezina 53-godišnja majka, Linda Graham.

Za potrebe snimanja nove kolekcije brenda Swimsuits For All, 30-godišnja plus size ljepotica i njezina mama Linda, uskočile su u oskudne kupaće kostime i zajedno pozirale za popularni brend.

Iz priloženog se vidi od koga je putena Ashley naslijedila ljepotu, ali i raskošne obline koje su s godinama postale njezin zaštitni znak i donijele joj bogatstvo. Iako joj je ovo bio prvi put da profesionalno pozira u kupaćem kostimu Linda Graham dobro se snašla u ulozi modela, a sigurni smo i kako joj je Ashley dala pokoji savjet.

'Nisam nosila bikini od 80-ih', rekla je Linda Graham u objavi za medije. 'Mislim da ne bih pronašla hrabrosti za ovo da nije bilo Ashley. To čini ovu kampanju još posebnijom - ona je moja stijena i inspirira me da u 53. godini, unatoč svojim kompleksima, ponovno budem ponosna na svoje tijelo', dodala je Ashleyjina majka.

Za Ashley, taj osjećaj je obostran. 'Moja je majka promicala ljubav prema sebi u našem kućanstvu prije nego što je to uopće postao trend', izjavila je plus size ljepotica, dodajući kako je majčino zadovoljstvo prema vlastitom tijelu oblikovalo njezinu sposobnost da ostane pozitivna i samouvjerena.