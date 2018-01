Plus size ljepotica u pripijenoj haljini istaknula raskošne obline vrijedne milijune

Na njujorškoj zabavi koja je okupila redom 'it' osobe iz svijeta showbusinessa, sve oči bile su uprte samo u Ashley Graham. Riječ je o velikom partyju prije dodjele nagrada Grammy na kojem je slavna plus size ljepotica plijenila pažnju izazovnim stajlingom, zahvaljujući kojem su do izražaja došle ljepotičine raskošne obline

Uvjerljivo najuspješniji plus size model na svijetu, Ashley Graham, koja je s godišnjom zaradom od 5,5 milijuna dolara dospjela na Forbesovu listu Top 10 najplaćenijih modela, kao mala nije niti sanjala da će o njezinim oblinama pisati svi svjetski mediji, a njezine riječi ohrabrivati djevojčice i žene diljem svijeta.

Lijepa brineta, poznata po slavljenju ženske ljepote u svim oblicima i veličinama, redovito nas osvaja svojim odabirom modnih kombinacija te uporno krši modna pravila, poput onih da punašne žene ne mogu nositi crop top ili pripijenu odjeću.

Nakon putovanja u Maroko, gdje je za potrebe modne kampanje u tangicama zajahala devu i izazvala ovacije na Instagramu, 30-godišnja plus size ljepotica pojavila se na njujorškom partyu u organiziraciji diskografske kuće The Warner Music Group u pripijenoj metalik-srebrnoj midi haljini od lateksa kojom je ukrala sve poglede.