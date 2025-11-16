Pokušajte kod kuće ispeći pizzu iz 'radionice' najboljeg pizzaiola na svijetu

Franco Pepe, kojeg mnogi smatraju najvećim pizzaiolom na svijetu, upravo je objavio svoju knjigu 'Franco Pepe: Pizza Chef', sjajno izdanje namijenjeno kako profesionalcima, tako i svim ljubiteljima pizze.

Treba odmah reći da Franco Pepe nije običan pizzaiolo. Rođen u obitelji pekara u Kampaniji u Italiji, Pepe je naslijedio duboko poštovanje prema tradiciji i strast prema tijestu. Njegova želja da spoji drevne metode s pedantnim eksperimentiranjem donijela mu je reputaciju najboljeg pizzaiola na svijetu.

Pepeova kreativnost sjaji u njegovom prepoznatljivom stilu, fokusirajući se na jednostavnost, koncentriran okus i prepoznatljive arome. Godine 2012. osnovao je Pepe in Grani u Caiazzu, sjeverno od Napulja. U roku od nekoliko godina restoran je stekao svjetsko priznanje i postao kulinarska destinacija. Pokojni kritičar Jonathan Gold proglasio ga je jednom od najboljih pizzerija na svijetu, a bila je prva pizzerija uvrštena na popis The World's 50 Best Restaurants u kategoriji '50 Best Discovery'. Organizirana u šest poglavlja, knjiga sadržava desetke recepata i 150 fotografija hvaljenih fotografa Adama Brickera i Briana McGinna, redatelja Netflixove epizode 'Chef's Table' o Pepeu, nominirane za Emmy. Koautorica Elisia Menduni talijanska je stručnjakinja za pizzu i pečenje, koja je pisala za velike talijanske publikacije i autorica je knjige 'Sicilia'. Recepti u knjizi 'Franco Pepe: Pizza Chef' obuhvaćaju Pepeove najznačajnije kreacije, uključujući La Ritrovata, posvetu klasičnoj marinari njegovog oca; slatko-slanu Crisommola del Vesuvio, napravljenu od rijetkih lokalnih marelica; Sensazione di Costiera, koja obuhvaća suncem okupane okuse Amalfijske obale; i Pepeovu 'zloglasnu' Margheritu Sbagliata, koja na razigran način reinterpretira klasičnu pizzu.

Knjiga pruža uvid u njegovo prepoznatljivo tijesto, razvijeno kroz godine istraživanja s mješavinama brašna drevnih žitarica i prirodnom fermentacijom, uz iznimne sastojke koje nabavlja od pouzdanih lokalnih proizvođača diljem Italije. Recepti u knjizi, posebno izrađeni za ovo izdanje, predstavljaju prekretnice u Francovom putovanju. Više od samih recepata, oni predstavljaju značajne faze u njegovu životu i karijeri – neočekivane susrete, iznenađenja i otkrića vezana uz događaje, kao i zabavne anegdote. Svaki recept prati uvod koji nudi uvid u njegovu pozadinu. 'Davne 2012. činilo se ludim pomisliti da će svijet jednog dana pronaći put do uske uličice u Caiazzu, gradiću od samo 5000 stanovnika. Međutim, ta 'luda ideja u uličici' postala je stvarnost, a 2022. podijelili smo ju sa svijetom putem epizode Netflixove serije 'Chef's Table'. Danas, 2025, nakon godina napornog rada i predanosti, konačno smo sve prenijeli na papir. Izdavač Phaidon odlučio je ispričati priču o pizzaiolu, a ja sam počašćen i uzbuđen što sam dio toga. Nadam se da će ova knjiga inspirirati buduće generacije. Bilo je zaista dirljivo ponovno pratiti svoje korake na ovom putovanju. Sve ovo posvećujem svojoj djeci Stefanu i Francesci', kaže Franco Pepe. Američki TV i filmski redatelj, scenarist, producent i showrunner Brian McGinn opisuje svoje putovanje s Adamom Brickerom u stvaranju fotografija za ovu knjigu: 'Dok sam snimao epizodu Chef's Tablea za Franca Pepea, zaljubili smo se ne samo u njegovu pizzu, već i u njegov svijet pun poljoprivrednika, sirara i obrtnika koji odgovaraju njegovoj strasti i omogućuju mu da napravi najbolju pizzu na planetu. Bila nam je čast vratiti se u Caiazzo kako bismo fotografirali za ovu knjigu, odraz njegovog životnog djela.'