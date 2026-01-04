Recept za top formu: Slavni glumac ovaj doručak jede baš svaki dan

Mark Wahlberg poznat je po vojničkoj disciplini, ranim treninzima i besprijekornoj formi, a sada je otkrio još jedan ključ svoje svakodnevice - doručak koji jede doslovno svaki dan. Slavni glumac ne odstupa od rutine, a njegov jutarnji obrok pravi je mali proteinski maraton.

Pedesetčetverogodišnji glumac otkrio je na Instagramu da dan započinje obilnim tanjurom bogatim proteinima , osmišljenim kako bi tijelo ostalo snažno i spremno za intenzivne treninge koji nerijetko počinju već u četiri sata ujutro.

'Upravo je sedam ujutro, spremamo se za doručak. Tu su tvrdo kuhana jaja, kajgana s puretinom, losos i borovnice', rekao je Wahlberg u videu snimljenom u sportskoj opremi.

Svaki dan isto

U opisu objave Wahlberg je dodatno pojasnio svoju filozofiju: 'Svaki dan jedem isti doručak, ali se svaki dan osjećam bolje.' Uz to je još jednom spomenuo svoju slavnu rutinu poznatu kao '4 a.m. club'.