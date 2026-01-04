OBILJE PROTEINA

Recept za top formu: Slavni glumac ovaj doručak jede baš svaki dan

04.01.2026 u 21:37

Mark Wahlberg
Za Marka Wahlberga nema velikih tajni - dosljednost, disciplina i isti doručak, svaki dan. Ako je suditi po njegovoj formi, recept očito djeluje

Mark Wahlberg poznat je po vojničkoj disciplini, ranim treninzima i besprijekornoj formi, a sada je otkrio još jedan ključ svoje svakodnevice - doručak koji jede doslovno svaki dan. Slavni glumac ne odstupa od rutine, a njegov jutarnji obrok pravi je mali proteinski maraton.

Obilje proteina za početak dana

Pedesetčetverogodišnji glumac otkrio je na Instagramu da dan započinje obilnim tanjurom bogatim proteinima, osmišljenim kako bi tijelo ostalo snažno i spremno za intenzivne treninge koji nerijetko počinju već u četiri sata ujutro.

'Upravo je sedam ujutro, spremamo se za doručak. Tu su tvrdo kuhana jaja, kajgana s puretinom, losos i borovnice', rekao je Wahlberg u videu snimljenom u sportskoj opremi.

Svaki dan isto

U opisu objave Wahlberg je dodatno pojasnio svoju filozofiju: 'Svaki dan jedem isti doručak, ali se svaki dan osjećam bolje.' Uz to je još jednom spomenuo svoju slavnu rutinu poznatu kao '4 a.m. club'.

Iako je iznimno strog prema sebi kada je riječ o treninzima i prehrani, glumac priznaje da se tijekom blagdana ipak malo opušta - barem kada je u pitanju obiteljsko vrijeme. Wahlberg i supruga Rhea Durham u braku su 16 godina i imaju četvero djece: Ellu, Michaela, Brendana i Grace.

