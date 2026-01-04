SREĆA IM SE VRAĆA

Ove horoskopske znakove u 2026. čeka preokret: Sve će im ići od ruke, a karijere procvjetati

P. H.

04.01.2026 u 07:00

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Ako vam se čini da 2025. nije bila njihova godina, niste jedini. Mnogi su jedva dočekali njezin kraj, no za pripadnike triju horoskopskih znakova svjetlo na kraju tunela napokon se nazire. Nova, 2026. godina donosi im astrološku energiju koja će pokrenuti lavinu pozitivnih promjena

Stagnacija i neuspjesi postaju prošlost, pogotovo za tri horoskopska znaka kojima će 2026. godina u kojoj se 'sve okreće u njihovu korist'. Iako se promjene možda neće dogoditi preko noći, tijekom sljedećih 12 mjeseci stvari će se polako, ali sigurno početi slagati na neočekivano dobre načine.

Bilo da je riječ o napredovanju u karijeri, moćnim novim partnerstvima ili stjecanju utjecaja, ovo su znakovi koji će u novoj godini doživjeti transformaciju kakvu dugo čekaju.

Vaga

Nakon što su pripadnici Vaga možda osjećali da tapkaju u mjestu, u 2026. godini stvari će se napokon pokrenuti. Očekuje ih 'prijelomni trenutak', a godina neće biti obilježena samo napretkom u karijeri, već i privlačenjem moćnih partnera i suradnika.

Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Blizina utjecajnih ljudi otvorit će Vagama vrata o kojima nisu mogle ni sanjati. Od širenja poslovnih vidika do vrhunskog umrežavanja, ova partnerstva promijenit će im život iz temelja. Čak i ako 2025. nije bila sjajna, Vage bi trebale ostati optimistične jer je 2026. tek početak novog, uspješnog poglavlja koje bi moglo trajati dva desetljeća.

Rak

Iako je 2025. možda bila iscrpljujuća, za Rakove 2026. predstavlja veliku prekretnicu. Ovo je godina 'velikog poslovnog uspjeha'. Bilo da je riječ o pronalasku boljeg posla sasvim neočekivano ili o usponu na korporativnoj ljestvici, sve su opcije otvorene – pod uvjetom da ostanu dosljedni i optimistični.

Jennifer Lopez
  • Jennifer Lopez
  • Jennifer Lopez
  • Jennifer Lopez
Jennifer Lopez je Rak, rođena je 22. srpnja 1969. Izvor: EPA / Autor: Peter Lakatos

Mnogi Rakovi promjenu priželjkuju još od 2023. godine. Iako je taj proces bio spor, njihov život iz snova napokon se počinje ostvarivati. Neka izdrže još malo jer njihov životni uspon tek počinje.

Vodenjak

Za Vodenjake stvari postaju znatno bolje u 2026., godini u kojoj bi mogli postati 'vrlo utjecajni' u svojoj okolini. Iako bi ta nova uloga na prvu mogla djelovati zastrašujuće, prihvaćanje te energije samopouzdanja otvorit će im brojne puteve.

Amal Clooney
  • Amal Clooney
  • Amal Clooney
  • Amal Clooney
Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Bilo da se radi o suradnjama s važnim figurama ili većoj prepoznatljivosti u karijeri, Vodenjaci će u 2026. koristiti svoju moć kako bi ostvarili život kakav žele. Osim porasta ugleda, okružit će se moćnim i sretnim partnerima, što je sjajna uvertira za vrlo uspješno dugoročno razdoblje.

tportal
