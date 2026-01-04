Ove horoskopske znakove u 2026. čeka preokret: Sve će im ići od ruke, a karijere procvjetati

Ako vam se čini da 2025. nije bila njihova godina, niste jedini. Mnogi su jedva dočekali njezin kraj, no za pripadnike triju horoskopskih znakova svjetlo na kraju tunela napokon se nazire. Nova, 2026. godina donosi im astrološku energiju koja će pokrenuti lavinu pozitivnih promjena

Stagnacija i neuspjesi postaju prošlost, pogotovo za tri horoskopska znaka kojima će 2026. godina u kojoj se 'sve okreće u njihovu korist'. Iako se promjene možda neće dogoditi preko noći, tijekom sljedećih 12 mjeseci stvari će se polako, ali sigurno početi slagati na neočekivano dobre načine.

Bilo da je riječ o napredovanju u karijeri, moćnim novim partnerstvima ili stjecanju utjecaja, ovo su znakovi koji će u novoj godini doživjeti transformaciju kakvu dugo čekaju.

Ovan U odnosima vam danas koristi iskren, ali kratak razgovor: kad ne širite temu, lakše se razumijete i brže spuštate tenzije. Poslovno bolje prolazite ako prvo odradite najzahtjevniji zadatak pa tek onda sitnice, a financijski je pametno provjeriti ‘male’ stavke koje se neprimjetno nakupe. Zdravlju godi više kretanja tijekom dana i manje preskakanja obroka.

Bik Ljubavno vam prija mir i osjećaj da se možete osloniti jedno na drugo, pa birate sigurnije poteze umjesto provokacija. Na poslu ste jaki u organizaciji i završavanju praktičnih obaveza, a s novcem vam koristi jednostavno pravilo: kupujte ono što traje, ne ono što je samo trenutno primamljivo. Zdravlje se stabilizira kad usporite i odvojitevrijeme za tijelo (istezanje, lagana šetnja).

Blizanci U odnosima vam danas više ide kad slušate do kraja i ne upadate s ‘rješenjima’ prije nego druga strana završi misao. Poslovno se ističete u komunikaciji i dogovorima, ali financijski je dobro izbjeći brzinske online kupnje i držati se plana. Zdravlju pomaže mentalno rasterećenje: kratko pospremanje, ventiliranje prostora i pauze bez ekrana.

Rak Ljubavno vam se vraća povjerenje kroz male znakove pažnje, pa birate toplinu i prisutnost umjesto povlačenja. Na poslu vam koristi jasna granica gdje prestaju tuđe obaveze i počinju vaše, a financijski je dan dobar za sređivanje računa i raspored plaćanja. Zdravlju godi mirnija večer i više sna, jer će vas umor danas brže ‘uhvatiti’.

Lav U odnosima vam koristi jednostavnost: manje ponosa, više izravnosti, pa kažete što želite bez nadmetanja. Poslovno se vraćate na ono što je zapelo i rješavateu hodu, a s novcem je bolje ne donositi odluke iz dojma, nego iz provjere. Zdravlju pomaže smanjenje napetosti u tijelu kroz istezanje i malo više vode.

Djevica Ljubavno vam prija konkretan dogovor (kad se čujete, što planirate), jer vam to vraća mir i jasnoću. Poslovno ste fokusirani na kvalitetu, ali pazite da ne upadnete u pretjeranu samokritiku; financijski je povoljan dan za planiranje idućeg tjedna i realnu procjenu troškova. Zdravlju koristi uredniji ritam i raniji odlazak na počinak.

Vaga U odnosima vam danas koristi ravnoteža između davanja i traženja, pa ne preuzimajte ulogu ‘mirotvorca’ pod svaku cijenu. Na poslu bolje funkcionirate kroz suradnju i podjelu zadataka, a financijski je korisno postaviti limit za sitne izdatke koji lako skliznu. Zdravlju godi lagano kretanje i rasterećenje kroz nešto estetski ugodno (glazba, uredniji prostor).

Škorpion Ljubavno vam koristi mirna iskrenost: kad kažete što vas muči bez optuživanja, lakše dobivate podršku. Poslovno se držite diskretno i učinkovito, rješavate jedan po jedan korak, a financijski izbjegavate odluke koje bi kasnije zahtijevale ‘krpanje’. Zdravlju pomaže spuštanje intenziteta i više odmora između obaveza.

Strijelac U odnosima vam prija vedrina, ali pazite da humor ne postane izbjegavanje ozbiljnije teme. Poslovno vam ide kad se držite rokova i ne obećate previše, a s novcem je dobro napraviti mali red: što ide na nužno, a što na zadovoljstvo. Zdravlju koristi boravak na zraku i kraće, ali češće pauze.

Jarac U odnosima vam pomaže manje kontrole, a više povjerenja - kad popustite stisak, atmosfera se omekša. Poslovno ste produktivni kad radite po prioritetima i ne pokušavate sve držati u svojim rukama, a financijski je dan dobar za racionalne odluke i rez nepotrebnih navika. Zdravlju godi rasterećenje od perfekcionizma i malo raniji završetak dana.

Vodenjak U odnosima vam koristi otvorenost, ali i jasnoća: ne šaljite miješane signale i ne nestajte usred razgovora. Poslovno vam ide kad spojite ideju i izvedbu, a financijski je pametno izbjegavati kupnju ‘jer je zanimljivo’ i prvo provjeriti korisnost. Zdravlju pomaže digitalna pauza i nešto što smiruje misli (šetnja, tuš, tišina).

Ribe U odnosima vam danas prija nježnost i mir, pa birajte podršku umjesto dramatiziranja i pretjeranog iščitavanja poruka. Poslovno vam koristi jasna lista obaveza i kratki rokovi koje možete ispuniti, a financijski je dobro ne spašavati raspoloženje karticom. Zdravlju godi laganija prehrana i večer bez previše podražaja. Pogledaj detaljni horoskop

Vaga Nakon što su pripadnici Vaga možda osjećali da tapkaju u mjestu, u 2026. godini stvari će se napokon pokrenuti. Očekuje ih 'prijelomni trenutak', a godina neće biti obilježena samo napretkom u karijeri, već i privlačenjem moćnih partnera i suradnika.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Blizina utjecajnih ljudi otvorit će Vagama vrata o kojima nisu mogle ni sanjati. Od širenja poslovnih vidika do vrhunskog umrežavanja, ova partnerstva promijenit će im život iz temelja. Čak i ako 2025. nije bila sjajna, Vage bi trebale ostati optimistične jer je 2026. tek početak novog, uspješnog poglavlja koje bi moglo trajati dva desetljeća. Rak Iako je 2025. možda bila iscrpljujuća, za Rakove 2026. predstavlja veliku prekretnicu. Ovo je godina 'velikog poslovnog uspjeha'. Bilo da je riječ o pronalasku boljeg posla sasvim neočekivano ili o usponu na korporativnoj ljestvici, sve su opcije otvorene – pod uvjetom da ostanu dosljedni i optimistični.

Jennifer Lopez je Rak, rođena je 22. srpnja 1969. Izvor: EPA / Autor: Peter Lakatos



Mnogi Rakovi promjenu priželjkuju još od 2023. godine. Iako je taj proces bio spor, njihov život iz snova napokon se počinje ostvarivati. Neka izdrže još malo jer njihov životni uspon tek počinje. Vodenjak Za Vodenjake stvari postaju znatno bolje u 2026., godini u kojoj bi mogli postati 'vrlo utjecajni' u svojoj okolini. Iako bi ta nova uloga na prvu mogla djelovati zastrašujuće, prihvaćanje te energije samopouzdanja otvorit će im brojne puteve.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra



