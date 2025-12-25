Od espressa do čaše vina: Evo zašto svi pričaju o novom lokalu smještenom u tvornici čelika

Zamislite ga kao prijatelja koji je jednako dobar u brunchu, spontanom after-work piću i onom slučaju kada vas potpuno nenamjerno zadrži vani dulje negoli ste planirali. Samo što je taj prijatelj zapravo obitelj Radford, ugostiteljski dinamo koji stoji iza već omiljenih restorana Timberyard i mlađeg Montrosea.

Otvoren koncem studenog u povijesnoj zgradi nekadašnje tvornice čelika George Brown & Sons na The Shoreu, Haze je središnja točka Browns of Leith, kreativni prostor posvećen hrani, piću i umjetnosti. Prostor ima povijest u svojim kostima - industrijske prozore, visoke stropove i onu mješavinu grubosti i topline koju Leith izvrsno nosi, ali duh mu je izrazito suvremen. Radfordi očito nisu došli 'samo otvoriti još jedan lokal'; došli su stvoriti mjesto koje se s lakoćom transformira tijekom cijeloga dana.

Dan počinje kavom...

Haze otvara vrata u 8 ujutro, a dan počinje kavom spravljenom na Slayer V3 espresso aparatu, onoj vrsti detalja o kojem govore samo mjesta koja stvarno brinu o kavi. Do podneva stiže meni malih zalogaja pod vodstvom chefa Barta Stratfolda. To je ona vrsta ponude koja ne traži pribor - sirevi, naresci, ribice iz konzerve i sitni zalogaji koji prirodno idu uz čašu nečega dobrog. Sve odiše opuštenim europskim štihom, kao da je kutak Lisabona ili Kopenhagena zalutao na sjever i odlučio se udomaćiti u Leithu.

I naravno - tu je vino. Joseph Radford sastavio je listu prema principima koji su omiljeni i u Timberyardu i u Montroseu - organsko grožđe, malo sumpora, divlji kvasci, minimalna intervencija. Ako ste ikad negdje u njihovim restoranima kušali nešto što vas je natjeralo da pomislite - volio bih ovo moći piti svaki dan bez rezervacije, Haze vam pruža upravo to. Ista posvećenost zanatu i podrijetlu, ali u opuštenijem, svakodnevnom obliku.

Sam prostor diskretno se nadovezuje na industrijsku prošlost, ali ne djeluje hladno. Središnji bar ukotvljuje prostor, dok su zone za sjedenje raspoređene duž rubova i idealne za promatranje ljudi ili za glumljenje čitanja dok prisluškujete razgovore koji lako mogu biti zaplet za BBC-jevu seriju. Sve je promišljeno dizajnirano za kretanje, duga druženja i one posjete koje počnu kao 'svratit ću na brzinu', a završe s porukom prijatelju 'U Hazeu sam, dođi'.

Planovi za budućnost

Haze nije usamljeni igrač. U društvu je Shuck Bara od ekipe ShrimpWreck, njujorške pizzerije Civerino’s i Wovena, whisky-blending studija koji nabavlja single maltove iz cijelog svijeta. A to je tek početak. Browns planira otvoriti pekarnicu, zajedničke prostore za umjetnike i arhitekte, izložbe, rezidencije, događanja…, pravu malu kreativnu fermentaciju. Radfordi će svoj angažman dodatno produbiti jer je u planu još i gelateria i još mnogo suradnji. Sve to je razlog da u posjetu Edinburghu čitav jedan dan (ili možda više njih) provedete u toj četvrti gastronomskih užitaka s umjetničkim štihom.