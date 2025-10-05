pametna kupnja

Pet modela za svačiji ukus: Ovo su jakne koje će obilježiti jesen

Boris Banović

05.10.2025 u 22:02

Jakne koje mijenjaju igru: 5 modela zbog kojih jesen izgleda bolje
Jakne koje mijenjaju igru: 5 modela zbog kojih jesen izgleda bolje
Jesen donosi favorite koji spajaju praktičnost, sofisticiranost i blagi retro štih. Kako modni znalci vole naglasiti, jakna je ključni komad sezone: diktira cijeli stajling, a pravi model u trenu podiže i najjednostavniji outfit

Izabrao sam stoga za vas pet must have modela jakni za ovu sezonu:

1. Suede blazer ili povratak luksuza 70-ih

Jakne od brušene kože u toplim zemljanim tonovima – kamel, konjak, bakar – vraćaju retro glamur na velika vrata. Ta estetika mi najviše leži I baš sam sretan što ću je ćešće viđati na ulicama. Takve jakne se lako kombiniraju s trapericama i košuljom, ali i preko elegantne haljine. Ako želite bezvremenski komad koji odiše luksuzom, suede blazer je vaš izbor.

Zara blazer od brušene kože
Zara blazer od brušene kože Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara

2. Kožni trench, jest da on uvijek izgleda malo robusno, ali to je moderna klasika

Trench ili baloner je uvijek u modi, ali ove jeseni dolazi u odvažnijem izdanju, kožni. Idealno je da je naglašenih ramena i s još većim remenom. To je savršen balans elegancije i stav, idealan za gradske šetnje i večernje izlaske.

Iris Livaja u kožnom baloneru
Iris Livaja u kožnom baloneru Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Róhe kožni baloner
Róhe kožni baloner Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

3. Barn jacket, ako niste čuli da pojednostavnim, chic verzija radne jakne

Inspirirana funkcionalnošću radne odjeće, barn jacket ove jeseni dobiva urbano lice. Izrađena od izdržljivih materijala i često s kontrastnim ovratnicima, idealna je za one koji žele casual, ali stilski upečatljiv izgled.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Rick Gold / Capital pictures / Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Showbit.com / ShowBit / Profimedia

4. Funnel neck jakna, minimalistički chic sa velikim okovratnikom

Visoki ovratnici postaju pravi hit. Osim što štite od hladnog vjetra, daju profinjen i moderan izgled. Ove jakne savršene su za ljubitelje minimalizma i čiste siluete, ja bih rekao za - arhitektice.

Cos jakna s visokim ovratnikom
Cos jakna s visokim ovratnikom Izvor: Promo fotografije / Autor: Cos

5. Faux fur i puffer modeli, umjetno krzno koje je toplo, mekano i naravno dramatično

Stvorene su za hladnije dane, a to je već sada. Trgovine su pune mekanih jakni od umjetnog krzna i pufastih modela s modernim krojevima. One unose dozu igre, volumena i luksuzne udobnosti u svaki jesenski look.

Zara jakna od umjetnog krzna
Zara jakna od umjetnog krzna Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara

