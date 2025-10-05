Pet modela za svačiji ukus: Ovo su jakne koje će obilježiti jesen

Jesen donosi favorite koji spajaju praktičnost, sofisticiranost i blagi retro štih. Kako modni znalci vole naglasiti, jakna je ključni komad sezone: diktira cijeli stajling, a pravi model u trenu podiže i najjednostavniji outfit

Izabrao sam stoga za vas pet must have modela jakni za ovu sezonu:

1. Suede blazer ili povratak luksuza 70-ih Jakne od brušene kože u toplim zemljanim tonovima – kamel, konjak, bakar – vraćaju retro glamur na velika vrata. Ta estetika mi najviše leži I baš sam sretan što ću je ćešće viđati na ulicama. Takve jakne se lako kombiniraju s trapericama i košuljom, ali i preko elegantne haljine. Ako želite bezvremenski komad koji odiše luksuzom, suede blazer je vaš izbor.

2. Kožni trench, jest da on uvijek izgleda malo robusno, ali to je moderna klasika Trench ili baloner je uvijek u modi, ali ove jeseni dolazi u odvažnijem izdanju, kožni. Idealno je da je naglašenih ramena i s još većim remenom. To je savršen balans elegancije i stav, idealan za gradske šetnje i večernje izlaske.

3. Barn jacket, ako niste čuli da pojednostavnim, chic verzija radne jakne Inspirirana funkcionalnošću radne odjeće, barn jacket ove jeseni dobiva urbano lice. Izrađena od izdržljivih materijala i često s kontrastnim ovratnicima, idealna je za one koji žele casual, ali stilski upečatljiv izgled.

4. Funnel neck jakna, minimalistički chic sa velikim okovratnikom Visoki ovratnici postaju pravi hit. Osim što štite od hladnog vjetra, daju profinjen i moderan izgled. Ove jakne savršene su za ljubitelje minimalizma i čiste siluete, ja bih rekao za - arhitektice.