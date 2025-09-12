BALONER 2.0

Između elegancije i ležernosti: Ovo je jedina jakna koja vam treba ove jeseni

I. B.

12.09.2025 u 06:18

Nina Sandbech
Nina Sandbech Izvor: Profimedia / Autor: Daniela Mere / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Nakon mikro bikinija, mikro torbica i mikro kratkih hlača, na vrh jesensko-zimske liste želja vraća se mikro baloner, odnosno skraćena verzija jakne koja nikad ne izlazi iz mode

Da će minijaturni baloneri i ove jeseni voditi glavnu riječ na modnoj sceni, dao je naslutiti luksuzni brend The Row lansiranjem Resort kolekcije.

The Row svojom minimalističkom estetikom daje novo ruho tom klasičnom odjevnom komadu, ali na opušten i nekonvencionalan način.

Ipak, daleko od toga je The Row prvi lansirao mikro verziju baloneriju. U prošlogodišnjoj kolekciji za sezonu proljeće/ljeto, čuvena Phoebe Philo predstavila je sličan kroj kroz jaknu s visokim ovratnikom i maramom, stiliziranom s crnim tajicama i gležnjačama.

Phoebe Philo SS24
Phoebe Philo SS24 Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Linija mikro balonera može se pratiti unatrag do ere Christophera Baileyja u Burberryju, koji je nakon ekonomske krize 2008. stvorio svijet kratkih balonera za 'it' djevojke poput Alexe Chung.

Mikro baloner 2.0 dolazi u vremenu kad su potrošači oprezniji prema marketingu, no brendovi kao što su The Row i Phoebe Philo nisu trebali puno uvjeravanja jer su već stekli lojalne obožavatelje.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Burberry
  • Ganni
    +2
Kratki baloneri Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

No, nema potrebe za većim posezanjem u novčanik kako bi prigrlili ovaj trend jer i ove sezone na policama popularnih high street trgovina nalazimo pristupačne i ništa manje zanimljive verzije skraćenih balonera.

Između elegancije i ležernosti

Kratki baloneri pružaju savršenu ravnotežu između elegancije i ležernosti. Njihova dužina do struka ili malo ispod omogućuje lako kombiniranje s različitim odjevnim komadima, od haljina do traperica visokog struka. Osim toga, praktični su za slojevito odijevanje, što je posebno korisno tijekom proljetnih dana kada temperature mogu varirati

Kako nositi kratki baloner?

Kombinacije su doista brojne, a kratki baloneri za razliku od duljih modela odlično pristaje haljinama i suknjama. Kratki baloner savršeno nadopunjuje lepršave proljetne haljine, dodajući im dozu sofisticiranosti.

Naravno, nosiv je uz traperice. Za casual chic izgled, kombinirajte kratki baloner s trapericama visokog struka i basic majicama.

