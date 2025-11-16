Perje za wow efekt: Rumunjska Sophia Loren sve je bacila u drugi plan

Madalina Diana Ghenea, zanosna rumunjska glumica i manekenka rođena u rumunjskom gradu Slatini, nije propustila svečanu ceremoniju dodjele nagrada 22. izdanja Filmskog festivala komedije u Monte Carlu

Kad god se u javnosti pojavi Madalina Ghenea, koju često nazivaju i rumunjskom Sophijom Loren zbog nevjerojatne sličnosti s talijanskom divom, izazove ogromnu pozornost. U prestižnom Grimaldi Forumu u Monaku, ova zanosna Rumunjka potvrdila je svoj status jedne od najglamuroznijih figura europske filmske scene.

U dramatičnoj kreaciji intenzivno crvene boje s obilnom količinom perja, Ghenea je kreirala jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri, privlačeći sve poglede dok je pozirala ispred tirkizne pozadine koja je činila savršen kontrast njezinom vatrenom stajlingu. Haljina koja je ukrašavala njezinu siluetu bila je pravi modni manifest luksuza i teatralnosti. Dizajnirana s dubokim V-izrezom, kreacija je bila ukrašena gustim slojevima ružičasto-crvenog perja koje je tvorilo bogatu teksturu duž gornjeg dijela i rukava.

Ovaj dramatični detalj davao je haljini dimenziju starog Hollywooda i glamura zlatnog doba kinematografije. Perje je oblikpvalo voluminozne rukave i bogato opasavalo gornji dio tijela, stvarajući efekt koji je istovremeno bio i glamurozan i moderno avangardni. Posebno intrigantan detalj bio je način na koji je perje nastavljalo svoj luksuzni put niz siluetu haljine. Donji dio kreacije bio je u formi elegantne sirene krojene od svilenkaste tkanine intenzivne crvene nijanse, koja je savršeno pristajala uz tijelo prije nego što je eksplodirala u spektakularan volumen od perja pri dnu. Ghenea je dodatno uzdignula svoju pojavu pažljivo odabranim detaljima. Nosila je raskošnu ogrlicu s velikim središnjim privjeskom ukrašenim dijamantima, koja je savršeno rezonirala s bojom njezine haljine.