Tenisice koje Zagrepčanke ne skidaju već 15 godina: Špica i danas 'gori' od modela koji ili volite ili mrzite

Ovog je vikenda zagrebačkom špicom opet prošetalo nekoliko primjeraka kultnih antilop tenisica s nevidljivom petom koje su kroz godine postale gotovo zaštitni znak modnih ljubiteljica u ovom gradu. Nije to slučajnost. Ovo je ljubavna priča Zagrepčanki i wedge tenisica s potpisom francuke dizajnerice Isabel Marant koja traje pune 15 godine.

Kada je Isabel Marant 2011. predstavila model Bekett , modni svijet zaljubio se na prvi pogled. Dizajnerica je napravila nešto što se činilo gotovo nemoguće – stvorila je tenisicu u kojoj izgledaš kao da nosiš štiklu, a hodaš kao da imaš obične tenisice. Zahvaljujući ugrađenoj skrvenoj wedge peti od gotovo sedam centimetara i čičak zatvaraču koji je sve zajedno držao s lakoćom , Bekett je odmah rasprodan - u više od 260 000 primjeraka. Liste čekanja narasle su do nevjerojatnih razmjera, a kada ih je u jednom od svojih spotova obula Beyoncé , čitav se internet doslovce zapalio. S prepoznatljivom skrivenom punom petom, predimenzioniranim jezikom i čičak-trakama, Bekett tenisice debitirale su 2011. godine te su od tada prodane u više od 260 000 primjeraka. Nakon početnog uspjeha, postupno su nestale s modne scene, završivši u istoj kategoriji kao i hlače niskog struka, XL ogrlice s resama ili Juicy Couture baršunaste trenirke.

U Hrvatskoj, modne poznavateljice brzo su prepoznale o čemu se radi. Prvo su ih nosile poznate ljepotice, a ubrzo su ih prisvojile i mnoge druge dobro odjevene Zagrepčanke koje su godinama lovile savršen balans između udobnosti i efekta visine.

Zagrepčanke ih se nikad nisu odrekle

Prevrtljivi modni trendovi nikad im nisu naštetitili kad su Zagrepčanke u pitanju, davno su se zaljubile u 'tenisicu koja odradi posao štikle': daje visinu, a pritom je dovoljno stabilna i praktična za cjelodnevno hodanje po centru, i nikad nisu odustale od njih. Usto su zahvalne za stiliziranje pa ih žene lako vraćaju u rotaciju – jednako dobro prolaze uz bunde i široke hlače kao i uz uske traperice.