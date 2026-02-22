Tenisice koje Zagrepčanke ne skidaju već 15 godina: Špica i danas 'gori' od modela koji ili volite ili mrzite

Dok trendovi dolaze i odlaze, jedan model obuće u Zagrebu ne gubi na popularnosti. Isabel Marant wedge tenisice, legendarni model s ugrađenom skrivenom petom koji je 2011. izazvao globalnu histeriju, i ovog je vikenda dominirao špicom. Nose ih žene koje su ih kupile u prvom valu, ali i klinke koje tada još nisu ni hodale
Ovog je vikenda zagrebačkom špicom opet prošetalo nekoliko primjeraka kultnih antilop tenisica s nevidljivom petom koje su kroz godine postale gotovo zaštitni znak modnih ljubiteljica u ovom gradu. Nije to slučajnost. Ovo je ljubavna priča Zagrepčanki i wedge tenisica s potpisom francuke dizajnerice Isabel Marant koja traje pune 15 godine.
Bekett koji je sve promijenio
Kada je Isabel Marant 2011. predstavila model Bekett, modni svijet zaljubio se na prvi pogled. Dizajnerica je napravila nešto što se činilo gotovo nemoguće – stvorila je tenisicu u kojoj izgledaš kao da nosiš štiklu, a hodaš kao da imaš obične tenisice. Zahvaljujući ugrađenoj skrvenoj wedge peti od gotovo sedam centimetara i čičak zatvaraču koji je sve zajedno držao s lakoćom, Bekett je odmah rasprodan - u više od 260 000 primjeraka. Liste čekanja narasle su do nevjerojatnih razmjera, a kada ih je u jednom od svojih spotova obula Beyoncé, čitav se internet doslovce zapalio. S prepoznatljivom skrivenom punom petom, predimenzioniranim jezikom i čičak-trakama, Bekett tenisice debitirale su 2011. godine te su od tada prodane u više od 260 000 primjeraka. Nakon početnog uspjeha, postupno su nestale s modne scene, završivši u istoj kategoriji kao i hlače niskog struka, XL ogrlice s resama ili Juicy Couture baršunaste trenirke.
U Hrvatskoj, modne poznavateljice brzo su prepoznale o čemu se radi. Prvo su ih nosile poznate ljepotice, a ubrzo su ih prisvojile i mnoge druge dobro odjevene Zagrepčanke koje su godinama lovile savršen balans između udobnosti i efekta visine.
Zagrepčanke ih se nikad nisu odrekle
Prevrtljivi modni trendovi nikad im nisu naštetitili kad su Zagrepčanke u pitanju, davno su se zaljubile u 'tenisicu koja odradi posao štikle': daje visinu, a pritom je dovoljno stabilna i praktična za cjelodnevno hodanje po centru, i nikad nisu odustale od njih. Usto su zahvalne za stiliziranje pa ih žene lako vraćaju u rotaciju – jednako dobro prolaze uz bunde i široke hlače kao i uz uske traperice.
Visoka cijena originala od 400-ak eura pritom im samo diže 'status', pa se uz njih logično veže i cijela priča o kopijama. Prema izvješću Lyst Indexa za drugo tromjesečje 2025. godine, upravo su ove tenisice ponovno došle u centar pažnje globalnog modnog svijeta, zauzevši osmo mjesto među najpopularnijim proizvodima, a Zagrepčanke slave, jer je njihov omiljeni hibrid cipela i tenisica ponovo hit, a ovaj put već ga imaju u ormaru.