VRUĆI TREND

Ovo su najtraženije haljine sezone: U njima je nemoguće loše izgledati

M.D.

25.12.2025 u 07:43

Dolce&Gabbana jesen/zima 2025.
Dolce&Gabbana jesen/zima 2025. Izvor: Profimedia / Autor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Crna čipkasta haljina ove će blagdanske sezone biti najpoželjniji izbor za večere, domjenke i svečane proslave. Elegantna, profinjena i uvijek glamurozna, prema riječima stilista bit će najtraženiji komad u prosincu

Kako se približavaju božićni i novogodišnji blagdani, raste i potraga za savršenim večernjim stajlingom. Gradovi blistaju pod svjetlima, domovi dobivaju svečani sjaj, a nove kolekcije u trgovinama nude raskoš šljokica, satena te srebrnih i zlatnih tonova. U takvom ozračju potraga za idealnom haljinom postaje jedan od glavnih modnih zadataka sezone. A modne piste već su dale jasan odgovor: crna čipkasta haljina ponovno je veliki hit.

vezane vijesti

Čipka i prozirni detalji su u fokusu

Sezona domjenaka, večera s prijateljima i obiteljskih slavlja otvara pitanje što odjenuti, a haljine se ponovno ističu kao najpraktičniji izbor. Osim što olakšavaju slaganje kombinacije, nadopunjuju figuru i pružaju elegantan izgled bez pretjeranog truda.

Giambattista Valli jesen/zima 2025./2026.
Giambattista Valli jesen/zima 2025./2026. Izvor: Profimedia / Autor: Zeppelin / Avalon / Profimedia

Trendovi za jesen i zimu 2025./2026. naglašavaju čipku i prozirne tkanine kao dominantne elemente večernje mode. Nakon što su zavladali svakodnevnim kombinacijama, od slip haljina do slojevitih outfita, ovi materijali prirodno su se preselili i u svečanije prigode. Na modnim revijama istaknuli su se modeli koji spajaju senzualnost i sofisticiranost, s crnom čipkom kao ključnim detaljem. Poluprozirni materijali otkrivaju taman onoliko koliko je potrebno, čineći svaki stajling profinjenim i suvremenim.

Nina Ricci, jesen/zima 2025.
Nina Ricci, jesen/zima 2025. Izvor: Profimedia / Autor: NOWFASHION / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najpoželjnija blagdanska haljina prema modnim pistama

Modne piste ove sezone jasno sugeriraju koji će model dominirati: crna haljina od čipke, najčešće u mini verziji i s dugim rukavima. Dizajneri su je nadopunili sjajnim aplikacijama, šljokicama, resicama ili kombinirali s drugim sjajnim teksturama. Iako djeluje izazovno za hladne dane, izvrsno se uklapa uz tople krznene kapute, a može se nositi i u slojevitim kombinacijama, primjerice preko pripijenog pulovera ili uz elegantne crne hlače.

Bimba y Lola
  • H&M
  • Stradivarius
  • Massimo Dutti
  • zara
Crne čipkaste haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Jedno je sigurno: crna čipkasta haljina ove će zime biti glavna zvijezda blagdanskih večeri – bezvremenski izbor koji jamči glamur, eleganciju i dozu modernog sjaja na svakom događanju.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MODNA INSPIRACIJA

MODNA INSPIRACIJA

Kad džemper zamijeni šal: Ovaj stilski trik zaludio je modne ovisnice
BLAGDANSKI SJAJ

BLAGDANSKI SJAJ

Gradske ulice kao modna pista: Pogledajte izdanja Šibenčana za Badnjak
ŠETNJA PO ŠPICI

ŠETNJA PO ŠPICI

Kolinda Grabar-Kitarović od glave do pete u najpoželjnijoj nijansi ove sezone

najpopularnije

Još vijesti