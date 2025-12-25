Ovo su najtraženije haljine sezone: U njima je nemoguće loše izgledati

Crna čipkasta haljina ove će blagdanske sezone biti najpoželjniji izbor za večere, domjenke i svečane proslave. Elegantna, profinjena i uvijek glamurozna, prema riječima stilista bit će najtraženiji komad u prosincu

Kako se približavaju božićni i novogodišnji blagdani, raste i potraga za savršenim večernjim stajlingom. Gradovi blistaju pod svjetlima, domovi dobivaju svečani sjaj, a nove kolekcije u trgovinama nude raskoš šljokica, satena te srebrnih i zlatnih tonova. U takvom ozračju potraga za idealnom haljinom postaje jedan od glavnih modnih zadataka sezone. A modne piste već su dale jasan odgovor: crna čipkasta haljina ponovno je veliki hit.

Čipka i prozirni detalji su u fokusu Sezona domjenaka, večera s prijateljima i obiteljskih slavlja otvara pitanje što odjenuti, a haljine se ponovno ističu kao najpraktičniji izbor. Osim što olakšavaju slaganje kombinacije, nadopunjuju figuru i pružaju elegantan izgled bez pretjeranog truda.

Trendovi za jesen i zimu 2025./2026. naglašavaju čipku i prozirne tkanine kao dominantne elemente večernje mode. Nakon što su zavladali svakodnevnim kombinacijama, od slip haljina do slojevitih outfita, ovi materijali prirodno su se preselili i u svečanije prigode. Na modnim revijama istaknuli su se modeli koji spajaju senzualnost i sofisticiranost, s crnom čipkom kao ključnim detaljem. Poluprozirni materijali otkrivaju taman onoliko koliko je potrebno, čineći svaki stajling profinjenim i suvremenim.

Najpoželjnija blagdanska haljina prema modnim pistama Modne piste ove sezone jasno sugeriraju koji će model dominirati: crna haljina od čipke, najčešće u mini verziji i s dugim rukavima. Dizajneri su je nadopunili sjajnim aplikacijama, šljokicama, resicama ili kombinirali s drugim sjajnim teksturama. Iako djeluje izazovno za hladne dane, izvrsno se uklapa uz tople krznene kapute, a može se nositi i u slojevitim kombinacijama, primjerice preko pripijenog pulovera ili uz elegantne crne hlače.

Crne čipkaste haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo





Crne čipkaste haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo