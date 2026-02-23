Kraljica Letizia zablistala u haljini koju pamti i Hrvatska, razlog je simboličan

Kraljica Letizia na državnom je ručku u Madridu zablistala u simboličnoj zelenoj haljini, odavši suptilnu počast portugalskom predsjedniku

Svježi zaokret u garderobi španjolske kraljice obilježio je državni ručak u Madridu – umjesto omiljene mornarske plave, zablistala je u simboličnoj zelenoj haljini koju već pamtimo s važnog londonskog događanja. U Kraljevskoj palači u Madridu upriličen je dugo očekivani ručak u čast portugalskog predsjednika Marcela Rebela de Souse, koji je nakon dvije odgode napokon stigao u službeni posjet Španjolskoj. Nakon svečanog dočeka uz vojne počasti, koje mu je priredio kralj Felipe VI., uslijedio je protokolarni ručak, a pažnju je, očekivano, ponovno privukla kraljica Letizia.

Time je nastavila modno intenzivan tjedan, upisavši čak četvrto upečatljivo izdanje u samo nekoliko dana. Od mornarske plave do simbolične zelene Zanimljivo, od 17. veljače kraljica Letizia dosljedno je birala mornarsko plavu. Toga je dana obilježila 74. obljetnicu Ustava iz 1978., najdugovječnijeg u povijesti Španjolske, u kompletu od tvida u toj nijansi, usklađenom s modnim dodacima. Dan poslije predstavila je moderno krojeno odijelo bez revera i ovratnika, izrađeno od merino vune španjolskog brenda Oteyza, dok je u četvrtak posegnula za novim puloverom od kašmira kuće Falconeri, ostajući vjerna navy estetici koja joj iznimno pristaje. No za ovu je priliku odlučila promijeniti modnu strategiju.

Kraljica Letizia Izvor: Profimedia / Autor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U čast Portugalu Umjesto plave, odabrala je zelenu – boju koja se nalazi na portugalskoj zastavi, čime je suptilno odala počast gostu iz susjedne zemlje. Reciklirala je kaput-haljinu izrađenu po mjeri, ručni rad nepoznatog modnog potpisa, koju smo već vidjeli u posebnim okolnostima. Premijerno ju je nosila 29. ožujka 2022. u Westminsterskoj opatiji, na službi zahvalnosti za vojvodu od Edinburgha, supruga kraljice Elizabete II., koji je preminuo 9. travnja 2021. Tada je haljinu na preklop, s baršunastim pojasom i diskretnim obrubima na rukavima, upotpunila toniranim šeširom od baršuna i krepa brenda Balel, iza kojeg stoji dizajnerica Isabel Terroso. Isto je izdanje ponovno nosila 16. studenog 2022. prilikom službenog dočeka tijekom posjeta Hrvatskoj, potvrdivši da je riječ o jednom od njezinih omiljenih komada za protokolarne prigode.