Ova četiri modela obuće bit će hit jeseni, a street style zvijezde nose ih mjesecima

Način na koji gledamo na obuću ove je godine doživio cjelovit remont. Nakon što smo mjesece proveli u toplini doma noseći papuče ili tenisice, ideja odijevanja i eksperimentiranja s novim cipelama čini se privlačnijom nego ikad. Srećom, na putu je nova jesenska sezona koja sa sobom donosi nekoliko novih trendova u svijetu obuće

Od modela obuće s detaljem lanca do Mary-Jane silueta cipela, modela kontrastnog potplata pa sve do visokih čizmi iznad kojena, jesenski trendovi obuće kreću se od modernih inačica klasika do inovativnih novih stilova, a osim što su zavladale jesensko-zimske kolekcijama renomiranih dizajnerskih imena i pristupačnih high street brendova, podjednako dominiraju stajlinzima slavnih zaljubljenica u modu okupljenih na Instagramu.

Nije nikakvo iznenađenje da je talijanska modna kuća Bottega Veneta na čelu s britanskim dizajnerom Danielom Leejem ponovno uspjela kreirati najpoželjniju obuću sezone, uključujući modele visokih cipela s detaljem lanca ili robusne čizme s kontrastnim potplatom. Victoria Beckham i Proenza Schouler samo su jedni od brojnih dizajnerskih brendova koji su ove jeseni glavni zagovornici ideje nošenja dramatičnih čizmi iznad koljena, dok su moderne inačice Mary-Jane cipela u svojim aktualnim kolekcijama ponudili brendovi poput talijanske Prade i Miu Miu.

1. Cipele s detaljem lanca