Otkrijte koji ste tip roditelja i kako podizati sretne mališane

Kalifornijski pedijatar Robert C. Hamilton, koji je prije dvije godine postao internetska senzacija zahvaljujući uspješnoj tehnici smirivanja rasplakanih i uznemirenih beba, objavio je vodič 'Sedam tajni novorođenčeta' u kojemu pomaže otkriti kojem tipu roditelja pripadamo i savjetuje nam kako podizati sretne mališane

Robert C. Hamilton naklonost roditelja diljem svijeta stekao je popularizacijom tehnike smirivanja beba poznate kao 'Hamilton hold'. Pedijatar s više od 30 godina iskustva objavio je vodič za roditelje, iz kojega je britanski list Daily Mail izdvojio savjete za podizanje sretne djece.

Zahtjevnost je visokorangirana osobina i autoritativnih roditelja, no oni koji pripadaju ovom tipu roditeljstva prema djeci pokazuju puno suosjećajnosti.

Nije iznenađujuće to da na djecu najbolji učinak ima autoritativni stil roditeljstva. Istraživanja su pokazala kako su roditelji koji su bili zahtjevni prema svojoj djeci, ali su im istovremeno pružali ljubav i suosjećali s njima, podizali potomke koji su se bolje snalazili u društvenoj zajednici. Djeca odrasla u autoritativnim obiteljima bolje razumiju kako stvari stoje, drže se pravila i znatno su uspješnija od djece koja su odrastala u autoritarnim, popustljivim ili nemarnim obiteljima.

Pružati ili ne ruku pomoći svojim mališanima?

Hamilton ukazuje na još jedno važno pitanje, a to je trebaju li roditelji pružati ruku, odnosno pomoći svojoj djeci ili ne. Prema njegovu mišljenju, djeci je potrebno i jedno i drugo, no treba imati na umu to da djeca mnoge stvari moraju shvatiti sama.

To se odnosi i na sasvim male bebe, a kao primjer navodi pokušaj okretanja. U tom slučaju važno je pustiti bebu da se sama bori. Postoji tehnika okretanja, kaže Hamilton, i vrlo je važno da beba kroz pokušaje i pogreške pronađe pravi način.

Mnogim je roditeljima primamljivo u takvim situacijama pokazati nježnost prema bebi i ne dati da se ona pati, ali Hamilton savjetuje da se suzdržite od ovih dobrih namjera i pustite je da se malo muči. Uskakanjem i ispravljanjem stvari kočimo stvaranje neovisnosti i samopouzdanja kod djece.

Frustracija zbog nemogućnosti da nešto učinimo ne mora uvijek biti loša, kaže Hamilton, jer nas to tjera naprijed. Djeca i bebe će, kad konačno postignu svoj cilj, imati osjećaj postignuća nečeg značajnog, i to je proces koji ne smijemo sprječavati.

'S druge strane, kada djeca uče nešto novo, treba ih podučavati, jer nastava je praktičan proces. Učimo promatrajući nešto što treba učiniti i slušajući kako to učiniti, a zatim pokušavamo to sami', kaže Hamilton i prisjeća se bolnog i frustrirajućeg pokušaja vezanja kravate gledajući svoje zrcalno obrnute prste u ogledalu.

'Otac me strpljivo gledao, no ponekad je stavio svoju ruku na moju kako bi mi pomogao ispravno svezati kravatu. S vremenom sam je naučio vezati, ali bili su mi potrebni i očeva poduka i njegove ruke na mojima', kaže Hamilton i dodaje kako je ovo primjer praktičnog učenja u najboljem mogućem smislu.

'Kad treba primijeniti pasivno promatranje u odnosu na aktivno poučavanje, to je pitanje osobne prosudbe. Zbog toga roditeljstvo i nazivaju umjetnošću', kaže Hamilton i napominje kako tu nema strogih pravila i brzih odgovora.