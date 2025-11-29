ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 29. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

29.11.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Dnevni horoskop Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Ovnovima je dan povoljan za smirivanje napetosti s osobom koja im je važna. Blizance prati snažna mentalna energija koja ih potiče da otvorite pitanja koja su dugo izbjegavali.

Pogledaj detaljni horoskop

Djevice danas ozbiljnije razmišljaju o obavezama i lako uvode promjene koje donose više reda. Strijelci zrače optimizmom i netko ih vidi kao osobu koja ih motivira i podiže. Vodenjacima se otvara prilika za razgovor koji pokreće temu koju su dugo odgađali...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TRES CHIC

TRES CHIC

Kakve ljepotice: Modni svijet opčinjen je torbama ovog pariškog brenda
LIJEK IZ PRIRODE

LIJEK IZ PRIRODE

Ovo sezonsko voće zaštititi će vas od bolesti ove zime
JEDVA ČEKAMO

JEDVA ČEKAMO

Stiglo veliko priznanje iz Europe: Zagrebački Advent u top 5 najljepših

najpopularnije

Još vijesti