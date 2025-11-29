Dnevni horoskop za 29. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovnovima je dan povoljan za smirivanje napetosti s osobom koja im je važna. Blizance prati snažna mentalna energija koja ih potiče da otvorite pitanja koja su dugo izbjegavali.
Ovan
Današnja atmosfera usmjerava vas prema stvarima koje ste dugo odgađali, pa ulazite u ozbiljnije razgovore nego što ste planirali. Netko bi vam mogao otkriti informaciju koja mijenja vaš pogled na jednu situaciju, zato budite otvoreni za nova tumačenja. Popodne donosi veći osjećaj stabilnosti i jasniji smjer kojem želite težiti. Dan je povoljan za smirivanje napetosti s osobom koja vam je važna. Ako poslušate intuiciju, mogli biste izbjeći manji nesporazum.
Bik
Osjećate pojačanu potrebu učvrstiti odnose i pokazati da ste netko na koga se drugi mogu osloniti. Poslovno vas čeka trenutak u kojem morate pokazati odlučnost, ali sve rješavate bez stresa ako ne požurujete sebe. Večer donosi ugodan osjećaj sklada s osobom do koje vam je stalo. Netko iz vaše okoline pozitivno reagira na vaš smiren pristup, što vam dodatno jača samopouzdanje. Dan je povoljan i za rješavanje nečega što ste izbjegavali iz praktičnih razloga.
Blizanci
Prati vas snažna mentalna energija koja vas potiče da otvorite pitanja koja ste dugo izbjegavali. U komunikaciji s drugima dobivate priliku razriješiti nejasnoće koje vas muče već danima. Popodne donosi jači fokus i osjećaj da ponovno imate kontrolu nad planovima koji su vam izmicati. Mogli biste dobiti poruku ili informaciju koja otvara neočekivanu mogućnost. Ako ostanete fleksibilni, jedna prilika mogla bi vam biti vrlo korisna.
Rak
Vaša osjetljivost danas je pojačana, osobito u situacijama u kojima drugi mijenjaju raspoloženje brže nego inače. Netko će vam se poželjeti povjeriti, a vaša prisutnost i razumijevanje bit će mu od velike pomoći. Predvečer osjećate potrebu povući se i stvoriti sebi miran prostor. Mogli biste donijeti odluku o jednoj navici koja vas iscrpljuje. Dan je idealan za usporavanje i vraćanje unutarnjeg balansa.
Lav
Danas vas čeka prilika da iznesete svoje ideje hrabro i jasno, čak i ako drugi nisu spremni na vašu direktnost. Netko bi vas mogao iznenaditi prijedlogom ili ponudom koja vam mijenja planove. U odnosima želite više iskrenosti, a današnji dan je dobar za otvaranje takvih tema. Ako ostanete strpljivi, vidjet ćete da druga strana reagira bolje nego što ste očekivali. Navečer biste mogli čuti vijest koja vas dodatno motivira.
Djevica
Danas ozbiljnije razmišljate o obavezama i lako uvodite promjene koje donose više reda. Poslovi koji su vam se činili zahtjevnima postaju jednostavniji jer imate bolji pregled nad situacijom. U osobnim odnosima otvara se prilika za miran i iskren razgovor o stvarima koje vas muče. Netko će vas iznenaditi toplinom ili otvorenošću koju niste očekivali. Dan je dobar i za financijske odluke koje zahtijevaju racionalan pristup.
Vaga
Danas imate sposobnost smiriti napetosti gdje god se pojave, a drugi će to primijetiti i cijeniti. Netko vam se obraća za savjet jer vjeruje da upravo vi vidite stvar iz svih kutova. Predvečer osjećate nalet inspiracije i potrebu da se posvetite sebi. Mogli biste pokrenuti ideju ili projekt koji vam donosi osobno zadovoljstvo. Vaša diplomacija otvara vam vrata jednoj važnoj prilici.
Škorpion
Danas jasnije osjećate tuđe namjere i lako se snalazite u situacijama koje drugima djeluju zamršeno. Dobro je vrijeme za donošenje odluka, ali i za postavljanje granica koje vas štite. Večer donosi snažniji osjećaj unutarnjeg mira nego proteklih dana. Mogli biste otkriti informaciju koja vam daje prednost u jednoj dilemi. Vaša intuicija danas je izuzetno pouzdana.
Strijelac
Danas želite proširiti vidike i ući u razgovore ili iskustva koja vas inspiriraju. Zračite optimizmom i netko vas vidi kao osobu koja ga motivira i podiže. Večer donosi lijep osjećaj napretka i potvrdu da ste učinili korak koji vam je trebao. Moguće je da ćete dobiti vijest koja otvara novu mogućnost. Dan je odličan za druženja i spontana okupljanja.
Jarac
Pred vama je dan u kojem želite jasno definirati svoje i tuđe obaveze, što vam donosi osjećaj kontrole. Poslovno uspijevate posložiti nekoliko detalja koji su vam stvarali nepotrebnu napetost. U privatnim odnosima otvarate temu koju ste dugo odgađali, ali ovaj put s više takta i razmišljanja. Mogli biste dobiti informaciju koja vam pomaže donijeti važnu odluku. Večer vam donosi smirenje i osjećaj stabilnosti.
Vodenjak
Imate više energije za kreativne zadatke i lako pronalazite rješenja ondje gdje drugi zapnu. Netko vas može ugodno iznenaditi gestom koja vam vraća dobro raspoloženje. Popodne donosi potrebu za planiranjem nečega novog i inspirativnog. Otvara se prilika za razgovor koji pokreće temu koju ste dugo odgađali. Dan je povoljan za ideje koje zahtijevaju originalnost.
Ribe
Danas vas prati emocionalna dubina koja vas potiče na iskren razgovor s osobom kojoj vjerujete. Na poslu uspijevate dovršiti nešto što se vuklo dulje nego što ste željeli. Večer donosi potrebu za tišinom i mirnijim tempom, ali i osjećaj da ste sebi stvorili stabilniji okvir. Intuicija vam jasno pokazuje kamo dalje, samo je trebate poslušati. Netko vam se može neočekivano javiti i unijeti toplinu u dan.
