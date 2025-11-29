Dnevni horoskop za 29. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Bik

Osjećate pojačanu potrebu učvrstiti odnose i pokazati da ste netko na koga se drugi mogu osloniti. Poslovno vas čeka trenutak u kojem morate pokazati odlučnost, ali sve rješavate bez stresa ako ne požurujete sebe. Večer donosi ugodan osjećaj sklada s osobom do koje vam je stalo. Netko iz vaše okoline pozitivno reagira na vaš smiren pristup, što vam dodatno jača samopouzdanje. Dan je povoljan i za rješavanje nečega što ste izbjegavali iz praktičnih razloga.