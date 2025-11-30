Premijerova supruga zablistala u prekrasnoj vjenčanici stvorenoj za zimska vjenčanja

Rak

Današnja energija potiče vas da popravite ili dovršite nešto što je ostalo visjeti — bilo da je riječ o odnosu, dogovoru ili emocionalnom nesporazumu. Intuicija vam je izuzetno oštra pa lako prepoznajete što trebate riješiti odmah, a što je bolje ostaviti za neki drugi trenutak. Popodne donosi smireniji ton i osjećaj emocionalne sigurnosti. Večer vam vraća snagu nakon nekoliko intenzivnih dana i pomaže vam pronaći balans između obaveza i odmora. Netko vam može pokazati da cijeni vašu prisutnost više nego što ste mislili.