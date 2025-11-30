JODIE HAYDON

Premijerova supruga zablistala u prekrasnoj vjenčanici stvorenoj za zimska vjenčanja

I.Bradić

30.11.2025 u 14:20

Anthony Albanese i Jodie Haydon
Anthony Albanese i Jodie Haydon Izvor: EPA / Autor: AUSTRALIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / HANDOUT
Novopečena prva dama Australije, Jodie Haydon, blistala je u sofisticiranoj vjenčanici koju potpisuje popularni brend Romance Was Born

Australski premijer Anthony Albanese oženio je svoju partnericu Jodie Haydon na intimnoj ceremoniji u Canberri, čime je postao prvi australski čelnik koji se vjenčao dok je obnašao dužnost.

Vjenčanje se održalo u subotu poslijepodne u službenoj rezidenciji premijera, The Lodgeu, u prisustvu malog broja najbližih članova obitelji i prijatelja. Među uzvanicima su bili Albaneseov sin Nathan te roditelji mladenke, Bill i Pauline Haydon.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

Poseban šarm svečanosti dale su petogodišnja nećakinja mladenke, mala Ella, koja je bila djeveruša, dok je obiteljski pas Toto nosio vjenčane prstenje. 

Vjenčanica kakva se ne viđa često

Jodie Haydon zablistala je u elegantnoj haljini australskog modnog dua Romance Was Born, poznatog po inovativnim krojevima, ručno rađenim detaljima i glamuroznoj, ali suvremenoj estetici.

Anthony Albanese i Jodie Haydon
  • Anthony Albanese i Jodie Haydon
  • Anthony Albanese i Jodie Haydon
Anthony Albanese i Jodie Haydon Izvor: EPA / Autor: AUSTRALIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / HANDOUT

Vjenčanica od svilenog satena bila je minimalistička, elegantnih dugih rukava, ali s umjetničkim detaljima koji su odavali prepoznatljiv potpis dizajnera: delikatni vez i mekane nabore koji su se prelijevali pri svakom pokretu. Premijer je nosio klasično odijelo iz ateliera MJ Bale, dok su vjenčani prsteni stigli iz poznate draguljarnice Cerrone u sydneyskom Leichhardtu.

